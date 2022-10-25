https://ria.ru/20221025/vybory-1826784499.html

Большинство британцев поддерживают досрочные выборы в стране, показал опрос

Большинство британцев поддерживают досрочные выборы в стране, показал опрос - РИА Новости, 25.10.2022

Большинство британцев поддерживают досрочные выборы в стране, показал опрос

Более 60% британцев поддерживают проведение досрочных выборов в Великобритании, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:55

2022-10-25T22:55

2022-10-25T22:55

в мире

борис джонсон

риши сунак

лиз трасс

великобритания

парламент великобритании

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 60% британцев поддерживают проведение досрочных выборов в Великобритании, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos.Опрос проводился онлайн с 20 по 21 октября. В нем приняли участие 1083 человека в возрасте от 18 до 75 лет.Опрошенным задали вопрос "Вы бы поддержали или выступили против проведения всеобщих выборов в этом году после прихода к власти нового премьер-министра?"Согласно данным опроса, 62% британцев проголосовали за проведение всеобщих выборов уже в этом году и лишь 21% опрошенных оказался против.В сравнение компания приводит аналогичный опрос, который проводился в августе после объявления об отставке премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Тогда 51% опрошенных был за проведение выборов и 20% проголосовали против.Риши Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, а во вторник король Британии Карл III утвердил Сунака в должности премьера и поручил ему сформировать правительство. Сунак стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового "плана поддержки" экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга.Всеобщие выборы – это выборы в парламент Великобритании, которые проводятся каждые пять лет. По их итогам избирается правящая партия, лидер которой становится новым премьер-министром страны. Следующие всеобщие выборы должны состояться в 2024 году.

https://ria.ru/20221025/opros-1826772294.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, борис джонсон, риши сунак, лиз трасс, великобритания, парламент великобритании, отставка трасс с поста премьера британии