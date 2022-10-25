Большинство британцев поддерживают досрочные выборы в стране, показал опрос
Ipsos: более 60 процентов британцев поддерживают проведение досрочных выборов в стране
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 60% британцев поддерживают проведение досрочных выборов в Великобритании, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos.
Опрос проводился онлайн с 20 по 21 октября. В нем приняли участие 1083 человека в возрасте от 18 до 75 лет.
Опрошенным задали вопрос "Вы бы поддержали или выступили против проведения всеобщих выборов в этом году после прихода к власти нового премьер-министра?"
Согласно данным опроса, 62% британцев проголосовали за проведение всеобщих выборов уже в этом году и лишь 21% опрошенных оказался против.
В сравнение компания приводит аналогичный опрос, который проводился в августе после объявления об отставке премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Тогда 51% опрошенных был за проведение выборов и 20% проголосовали против.
Риши Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, а во вторник король Британии Карл III утвердил Сунака в должности премьера и поручил ему сформировать правительство. Сунак стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового "плана поддержки" экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга.
Всеобщие выборы – это выборы в парламент Великобритании, которые проводятся каждые пять лет. По их итогам избирается правящая партия, лидер которой становится новым премьер-министром страны. Следующие всеобщие выборы должны состояться в 2024 году.