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Большинство британцев поддерживают досрочные выборы в стране, показал опрос - РИА Новости, 25.10.2022
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Большинство британцев поддерживают досрочные выборы в стране, показал опрос
Большинство британцев поддерживают досрочные выборы в стране, показал опрос - РИА Новости, 25.10.2022
Большинство британцев поддерживают досрочные выборы в стране, показал опрос
Более 60% британцев поддерживают проведение досрочных выборов в Великобритании, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:55
2022-10-25T22:55
в мире
борис джонсон
риши сунак
лиз трасс
великобритания
парламент великобритании
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 60% британцев поддерживают проведение досрочных выборов в Великобритании, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos.Опрос проводился онлайн с 20 по 21 октября. В нем приняли участие 1083 человека в возрасте от 18 до 75 лет.Опрошенным задали вопрос "Вы бы поддержали или выступили против проведения всеобщих выборов в этом году после прихода к власти нового премьер-министра?"Согласно данным опроса, 62% британцев проголосовали за проведение всеобщих выборов уже в этом году и лишь 21% опрошенных оказался против.В сравнение компания приводит аналогичный опрос, который проводился в августе после объявления об отставке премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Тогда 51% опрошенных был за проведение выборов и 20% проголосовали против.Риши Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, а во вторник король Британии Карл III утвердил Сунака в должности премьера и поручил ему сформировать правительство. Сунак стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового "плана поддержки" экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга.Всеобщие выборы – это выборы в парламент Великобритании, которые проводятся каждые пять лет. По их итогам избирается правящая партия, лидер которой становится новым премьер-министром страны. Следующие всеобщие выборы должны состояться в 2024 году.
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в мире, борис джонсон, риши сунак, лиз трасс, великобритания, парламент великобритании, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Борис Джонсон, Риши Сунак, Лиз Трасс, Великобритания, Парламент Великобритании, Отставка Трасс с поста премьера Британии
22:55 25.10.2022
 
Большинство британцев поддерживают досрочные выборы в стране, показал опрос

Ipsos: более 60 процентов британцев поддерживают проведение досрочных выборов в стране

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 60% британцев поддерживают проведение досрочных выборов в Великобритании, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos.
Опрос проводился онлайн с 20 по 21 октября. В нем приняли участие 1083 человека в возрасте от 18 до 75 лет.
Опрошенным задали вопрос "Вы бы поддержали или выступили против проведения всеобщих выборов в этом году после прихода к власти нового премьер-министра?"
Согласно данным опроса, 62% британцев проголосовали за проведение всеобщих выборов уже в этом году и лишь 21% опрошенных оказался против.
В сравнение компания приводит аналогичный опрос, который проводился в августе после объявления об отставке премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Тогда 51% опрошенных был за проведение выборов и 20% проголосовали против.
Риши Сунак в понедельник был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, а во вторник король Британии Карл III утвердил Сунака в должности премьера и поручил ему сформировать правительство. Сунак стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового "плана поддержки" экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга.
Всеобщие выборы – это выборы в парламент Великобритании, которые проводятся каждые пять лет. По их итогам избирается правящая партия, лидер которой становится новым премьер-министром страны. Следующие всеобщие выборы должны состояться в 2024 году.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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В миреБорис ДжонсонРиши СунакЛиз ТрассВеликобританияПарламент ВеликобританииОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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