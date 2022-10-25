https://ria.ru/20221025/volgograd-1826666016.html

При пожаре в цехе радиаторов в Волгограде пострадали два человека

При пожаре в цехе радиаторов в Волгограде пострадали два человека - РИА Новости, 25.10.2022

При пожаре в цехе радиаторов в Волгограде пострадали два человека

Количество пострадавших при пожаре в цехе по производству радиаторов в Волгограде выросло до двух, сообщили журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:52

2022-10-25T15:52

2022-10-25T15:52

происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Количество пострадавших при пожаре в цехе по производству радиаторов в Волгограде выросло до двух, сообщили журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.Ранее ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало, что во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейской районе Волгограда. По данным ведомства, в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составляет 40 квадратных метров. Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, один человек погиб. По данным комитета здравоохранения, еще один мужчина госпитализирован в ожоговый центр."Также в приемный покой КБ СМП № 15 на личном транспорте доставлена женщина 22 лет, оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

волгоград

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)