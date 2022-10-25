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При пожаре в цехе радиаторов в Волгограде пострадали два человека
При пожаре в цехе радиаторов в Волгограде пострадали два человека - РИА Новости, 25.10.2022
При пожаре в цехе радиаторов в Волгограде пострадали два человека
Количество пострадавших при пожаре в цехе по производству радиаторов в Волгограде выросло до двух, сообщили журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:52
2022-10-25T15:52
2022-10-25T15:52
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Количество пострадавших при пожаре в цехе по производству радиаторов в Волгограде выросло до двух, сообщили журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.Ранее ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало, что во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейской районе Волгограда. По данным ведомства, в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль, площадь пожара составляет 40 квадратных метров. Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, один человек погиб. По данным комитета здравоохранения, еще один мужчина госпитализирован в ожоговый центр."Также в приемный покой КБ СМП № 15 на личном транспорте доставлена женщина 22 лет, оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавших уточняется", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в цехе радиаторов в Волгограде пострадали два человека
Медики сообщили о двух пострадавших при пожаре в цехе радиаторов в Волгограде