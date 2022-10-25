https://ria.ru/20221025/volgograd-1826646545.html

В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов

В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов - РИА Новости, 25.10.2022

В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов

Цех по производству алюминиевых радиаторов горит в Волгограде, один человек, по предварительным данным, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:11

2022-10-25T15:11

2022-10-25T15:14

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Цех по производству алюминиевых радиаторов горит в Волгограде, один человек, по предварительным данным, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации ГУМЧС по Волгоградской области, во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейской районе Волгограда: в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров.Как добавили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, "с места происшествия в ожоговый центр клинической больницы №25 госпитализируется мужчина 26 лет".

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, волгоградская область