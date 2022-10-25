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В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов - РИА Новости, 25.10.2022
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В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов
В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов - РИА Новости, 25.10.2022
В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов
Цех по производству алюминиевых радиаторов горит в Волгограде, один человек, по предварительным данным, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:11
2022-10-25T15:14
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Цех по производству алюминиевых радиаторов горит в Волгограде, один человек, по предварительным данным, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации ГУМЧС по Волгоградской области, во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейской районе Волгограда: в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров.Как добавили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, "с места происшествия в ожоговый центр клинической больницы №25 госпитализируется мужчина 26 лет".
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
15:11 25.10.2022 (обновлено: 15:14 25.10.2022)
 
В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов

Цех по производству радиаторов загорелся в Волгограде, один человек погиб и один пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Цех по производству алюминиевых радиаторов горит в Волгограде, один человек, по предварительным данным, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По информации ГУМЧС по Волгоградской области, во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейской районе Волгограда: в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров.
"Предварительно, погиб один человек, но окончательной информации нет", - сообщил собеседник агентства.
Как добавили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, "с места происшествия в ожоговый центр клинической больницы №25 госпитализируется мужчина 26 лет".
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