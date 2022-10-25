https://ria.ru/20221025/volgograd-1826646545.html
В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов
В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов - РИА Новости, 25.10.2022
В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов
Цех по производству алюминиевых радиаторов горит в Волгограде, один человек, по предварительным данным, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:11
2022-10-25T15:11
2022-10-25T15:14
происшествия
волгоград
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Цех по производству алюминиевых радиаторов горит в Волгограде, один человек, по предварительным данным, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.По информации ГУМЧС по Волгоградской области, во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейской районе Волгограда: в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров.Как добавили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, "с места происшествия в ожоговый центр клинической больницы №25 госпитализируется мужчина 26 лет".
https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
15:11 25.10.2022 (обновлено: 15:14 25.10.2022)
В Волгограде загорелся цех по производству радиаторов
Цех по производству радиаторов загорелся в Волгограде, один человек погиб и один пострадал
ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Цех по производству алюминиевых радиаторов горит в Волгограде, один человек, по предварительным данным, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По информации ГУМЧС по Волгоградской области, во вторник в 13.32 поступило сообщение о пожаре на промышленном предприятии в Красноармейской районе Волгограда: в цехе по производству радиаторов загорелась алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров.
"Предварительно, погиб один человек, но окончательной информации нет", - сообщил собеседник агентства.
Как добавили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, "с места происшествия в ожоговый центр клинической больницы №25 госпитализируется мужчина 26 лет".