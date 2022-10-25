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Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ - РИА Новости, 25.10.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221025/ulyanov-1826416074.html
Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ
Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ - РИА Новости, 25.10.2022
Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T02:46
2022-10-25T10:41
религия
михаил ульянов (дипломат)
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россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российские власти якобы манипулируют руководством православной церкви, и призвал европейских лидеров не затрагивать этот вопрос.Ранее Макрон, выступая в Риме, выразил мнение, что российские власти якобы используют руководство православной церкви для оправдания собственной политики. Говоря о конфликте на Украине, президент Франции заявил, что украинский народ должен сам выбрать время и условия для мира, перспектива которого существует.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сократил контакты с Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за нежелания прислушаться к позиции Москвы.
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михаил ульянов (дипломат), эммануэль макрон, россия, франция, вена
Религия, Михаил Ульянов (дипломат), Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Вена
02:46 25.10.2022 (обновлено: 10:41 25.10.2022)
 
Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ

Постпред России в Вене Ульянов осудил заявление президента Франции Макрона об РПЦ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российские власти якобы манипулируют руководством православной церкви, и призвал европейских лидеров не затрагивать этот вопрос.
Ранее Макрон, выступая в Риме, выразил мнение, что российские власти якобы используют руководство православной церкви для оправдания собственной политики. Говоря о конфликте на Украине, президент Франции заявил, что украинский народ должен сам выбрать время и условия для мира, перспектива которого существует.

"Президент Франции высказался о роли православия в России. Очень смелое и неуместное заявление. <...> Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными", — написал Ульянов в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сократил контакты с Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за нежелания прислушаться к позиции Москвы.
Вид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 15:12Религия
В РПЦ опровергли сообщения о расколе с Латвийской церковью
 
РелигияМихаил Ульянов (дипломат)Эммануэль МакронРоссияФранцияВена
 
 
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