https://ria.ru/20221025/ulyanov-1826416074.html
Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ
Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ - РИА Новости, 25.10.2022
Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T02:46
2022-10-25T02:46
2022-10-25T10:41
религия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российские власти якобы манипулируют руководством православной церкви, и призвал европейских лидеров не затрагивать этот вопрос.Ранее Макрон, выступая в Риме, выразил мнение, что российские власти якобы используют руководство православной церкви для оправдания собственной политики. Говоря о конфликте на Украине, президент Франции заявил, что украинский народ должен сам выбрать время и условия для мира, перспектива которого существует.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сократил контакты с Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за нежелания прислушаться к позиции Москвы.
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михаил ульянов (дипломат), эммануэль макрон, россия, франция, вена
Религия, Михаил Ульянов (дипломат), Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Вена
02:46 25.10.2022 (обновлено: 10:41 25.10.2022)
Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ
Постпред России в Вене Ульянов осудил заявление президента Франции Макрона об РПЦ
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российские власти якобы манипулируют руководством православной церкви, и призвал европейских лидеров не затрагивать этот вопрос.
Ранее Макрон, выступая в Риме, выразил мнение, что российские власти якобы используют руководство православной церкви для оправдания собственной политики. Говоря о конфликте на Украине, президент Франции заявил, что украинский народ должен сам выбрать время и условия для мира, перспектива которого существует.
"Президент Франции высказался о роли православия в России. Очень смелое и неуместное заявление. <...> Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными", — написал Ульянов в Twitter.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сократил контакты с Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за нежелания прислушаться к позиции Москвы.