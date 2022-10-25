https://ria.ru/20221025/ulyanov-1826416074.html

Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ

Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ - РИА Новости, 25.10.2022

Постпред России в Вене осудил заявление Макрона об РПЦ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T02:46

2022-10-25T02:46

2022-10-25T10:41

религия

михаил ульянов (дипломат)

эммануэль макрон

россия

франция

вена

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российские власти якобы манипулируют руководством православной церкви, и призвал европейских лидеров не затрагивать этот вопрос.Ранее Макрон, выступая в Риме, выразил мнение, что российские власти якобы используют руководство православной церкви для оправдания собственной политики. Говоря о конфликте на Украине, президент Франции заявил, что украинский народ должен сам выбрать время и условия для мира, перспектива которого существует.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сократил контакты с Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем из-за нежелания прислушаться к позиции Москвы.

https://ria.ru/20221021/raskol-1825691031.html

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михаил ульянов (дипломат), эммануэль макрон, россия, франция, вена