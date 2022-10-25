https://ria.ru/20221025/ukraina-1826667948.html

В Раде заявили о невозможности экспорта электроэнергии в ЕС

В Раде заявили о невозможности экспорта электроэнергии в ЕС - РИА Новости, 25.10.2022

В Раде заявили о невозможности экспорта электроэнергии в ЕС

На Украине разрушениям подверглись порядка 40% сетей и подстанций энергоструктуры, из-за чего экспорт электроэнергии в страны ЕС невозможен, заявил глава... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:56

2022-10-25T15:56

2022-10-25T15:57

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На Украине разрушениям подверглись порядка 40% сетей и подстанций энергоструктуры, из-за чего экспорт электроэнергии в страны ЕС невозможен, заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус.Ранее в министерстве энергетики сообщили, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами."Массированные ракетные обстрелы повредили около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергетической системы Украины. Сегодня импорт электрической энергии не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня - это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям. Эти подстанции обеспечивали транзит электроэнергии", - приводит слова Геруса Telegram-канал Верховной рады.Он отметил, что Украина не испытывает дефицита генерации электрической энергии и определенные объемы могла бы импортировать для дополнительной стабилизации энергосистемы, но из-за поврежденных сетей есть временный дефицит у конечных потребителей.В свою очередь, генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что с начала спецоперации РФ на территории страны, из-за атак на объекты электроэнергетики больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области, там ударам подверглись восемь объектов, шесть объектов – во Львовской области, пять в Винницкой, четыре в Сумской, четыре в Харькове и столько же в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221022/elektroenergiya-1825982474.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826472975.html

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в мире, андрей герус, украина, россия, харьков, евросоюз, верховная рада украины, вооруженные силы рф