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В Раде заявили о невозможности экспорта электроэнергии в ЕС - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826667948.html
В Раде заявили о невозможности экспорта электроэнергии в ЕС
В Раде заявили о невозможности экспорта электроэнергии в ЕС - РИА Новости, 25.10.2022
В Раде заявили о невозможности экспорта электроэнергии в ЕС
На Украине разрушениям подверглись порядка 40% сетей и подстанций энергоструктуры, из-за чего экспорт электроэнергии в страны ЕС невозможен, заявил глава... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:56
2022-10-25T15:57
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На Украине разрушениям подверглись порядка 40% сетей и подстанций энергоструктуры, из-за чего экспорт электроэнергии в страны ЕС невозможен, заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус.Ранее в министерстве энергетики сообщили, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами."Массированные ракетные обстрелы повредили около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергетической системы Украины. Сегодня импорт электрической энергии не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня - это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям. Эти подстанции обеспечивали транзит электроэнергии", - приводит слова Геруса Telegram-канал Верховной рады.Он отметил, что Украина не испытывает дефицита генерации электрической энергии и определенные объемы могла бы импортировать для дополнительной стабилизации энергосистемы, но из-за поврежденных сетей есть временный дефицит у конечных потребителей.В свою очередь, генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что с начала спецоперации РФ на территории страны, из-за атак на объекты электроэнергетики больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области, там ударам подверглись восемь объектов, шесть объектов – во Львовской области, пять в Винницкой, четыре в Сумской, четыре в Харькове и столько же в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221022/elektroenergiya-1825982474.html
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826472975.html
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в мире, андрей герус, украина, россия, харьков, евросоюз, верховная рада украины, вооруженные силы рф
В мире, Андрей Герус, Украина, Россия, Харьков, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
15:56 25.10.2022 (обновлено: 15:57 25.10.2022)
 
В Раде заявили о невозможности экспорта электроэнергии в ЕС

Депутат Рады Герус заявил о невозможности экспорта электроэнергии из Украины в ЕС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На Украине разрушениям подверглись порядка 40% сетей и подстанций энергоструктуры, из-за чего экспорт электроэнергии в страны ЕС невозможен, заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Андрей Герус.
Ранее в министерстве энергетики сообщили, что Украина с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии в ЕС в связи с ракетными обстрелами.
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"Массированные ракетные обстрелы повредили около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергетической системы Украины. Сегодня импорт электрической энергии не является панацеей, проблема, которую мы имеем сегодня - это сети и подстанции, которые находились близко к электростанциям. Эти подстанции обеспечивали транзит электроэнергии", - приводит слова Геруса Telegram-канал Верховной рады.
Он отметил, что Украина не испытывает дефицита генерации электрической энергии и определенные объемы могла бы импортировать для дополнительной стабилизации энергосистемы, но из-за поврежденных сетей есть временный дефицит у конечных потребителей.
В свою очередь, генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что с начала спецоперации РФ на территории страны, из-за атак на объекты электроэнергетики больше всего ударов по объектам критической инфраструктуры нанесено в Днепропетровской области, там ударам подверглись восемь объектов, шесть объектов – во Львовской области, пять в Винницкой, четыре в Сумской, четыре в Харькове и столько же в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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