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Полянский оценил угрозу применения Киевом "грязной бомбы"
Полянский оценил угрозу применения Киевом "грязной бомбы" - РИА Новости, 25.10.2022
Полянский оценил угрозу применения Киевом "грязной бомбы"
Угроза применения Киевом "грязной бомбы" высока, заявил журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T20:11
2022-10-25T20:11
2022-10-25T21:59
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ООН, 25 окт — РИА Новости. Угроза применения Киевом "грязной бомбы" высока, заявил журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Он пояснил: киевские власти под руководством президента Владимира Зеленского пытаются вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией. Полянский отметил, что, несмотря на всю опасность такого развития событий, вооруженный конфликт Москвы и Запада выгоден Украине.При этом он отметил, что действия России, обнародовавшей данные о планах Киева по ядерной провокации, помешали намерениям руководства бывшей советской республики."Если бы вы читали украинские Telegram-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются своего рода свернуть эту программу", — указал Полянский.По его словам, у Киева будет достаточно времени, чтобы сделать это до приезда инспекторов МАГАТЭ.Киев также может возобновить деятельность по ее созданию после визита инспекторов, и, как подчеркнул Полянский, нельзя быть на 100 процентов уверенным, что Украина не поступит именно так.Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся в Киев и Желтые Воды после предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы". Предварительные итоги визита специалистов могут появится в ближайшие нескольких недель, сообщал постпред России в Вене Михаил Ульянов. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления Москвы о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель агентства заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Украины посетить бывшую советскую республику.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу"."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны России, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
https://ria.ru/20221025/bomba-1826609067.html
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россия, киев, оон, владимир зеленский, михаил ульянов (дипломат), украина, вооруженные силы рф, в мире
Россия, Киев, ООН, Владимир Зеленский, Михаил Ульянов (дипломат), Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
20:11 25.10.2022 (обновлено: 21:59 25.10.2022)
Полянский оценил угрозу применения Киевом "грязной бомбы"
Зампостпреда России Полянский заявил о высокой угрозе применения Киевом "грязной бомбы"
ООН, 25 окт — РИА Новости. Угроза применения Киевом "грязной бомбы" высока, заявил журналистам первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для ее применения", — сказал Полянский.
Он пояснил: киевские власти под руководством президента Владимира Зеленского пытаются вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией. Полянский отметил, что, несмотря на всю опасность такого развития событий, вооруженный конфликт Москвы и Запада выгоден Украине.
При этом он отметил, что действия России, обнародовавшей данные о планах Киева по ядерной провокации, помешали намерениям руководства бывшей советской республики.
"Если бы вы читали украинские Telegram-каналы, вы бы увидели, что сейчас поднялась большая суета в украинских правящих кругах из-за кампании, которую мы начали запускать, и есть много признаков того, что они пытаются своего рода свернуть эту программу", — указал Полянский.
По его словам, у Киева будет достаточно времени, чтобы сделать это до приезда инспекторов МАГАТЭ.
"Они (инспекторы МАГАТЭ. — Прим. ред.) могут приезжать, но объясняю вам, что "грязная бомба" — это не очень сложное устройство", — уточнил дипломат.
Киев также может возобновить деятельность по ее созданию после визита инспекторов, и, как подчеркнул Полянский, нельзя быть на 100 процентов уверенным, что Украина не поступит именно так.
Эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни направятся в Киев и Желтые Воды после предупреждений России о подготовке Украиной "грязной бомбы". Предварительные итоги визита специалистов могут появится в ближайшие нескольких недель, сообщал постпред России в Вене Михаил Ульянов
. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
говорил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
согласился отправить на Украину экспертов после заявления Москвы о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель агентства заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Украины посетить бывшую советскую республику.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
сообщил, что Минобороны располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву
.
Главы МИД Британии и Франции
Джеймс Клеверли и Катрин Колонна
, а также госсекретарь США Энтони Блинкен
заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны России, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу
.