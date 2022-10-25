https://ria.ru/20221025/udary-1826778820.html

ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске

ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске - РИА Новости, 25.10.2022

ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске

Два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:03

2022-10-25T22:03

2022-10-25T22:57

в мире

сирия

дамаск (город)

голанские высоты

ввс израиля

f-16

война в сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772007562_0:133:3070:1860_1920x0_80_0_0_906d47dd28c51449f7c5930b5db37bea.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Генерал-майор уточнил, что система ПВО Арабской Республики уничтожила четыре ракеты. Во время атаки двое сирийских военнослужащих получили ранения.Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в соседней стране. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в республике возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.

https://ria.ru/20221025/obstrel-1826755384.html

сирия

дамаск (город)

голанские высоты

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сирия, дамаск (город), голанские высоты, ввс израиля, f-16