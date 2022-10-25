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ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске - РИА Новости, 25.10.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221025/udary-1826778820.html
ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске
ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске - РИА Новости, 25.10.2022
ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске
Два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:03
2022-10-25T22:57
в мире
сирия
дамаск (город)
голанские высоты
ввс израиля
f-16
война в сирии
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Генерал-майор уточнил, что система ПВО Арабской Республики уничтожила четыре ракеты. Во время атаки двое сирийских военнослужащих получили ранения.Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в соседней стране. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в республике возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.
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в мире, сирия, дамаск (город), голанские высоты, ввс израиля, f-16
В мире, Сирия, Дамаск (город), Голанские высоты, ВВС Израиля, F-16, Война в Сирии
22:03 25.10.2022 (обновлено: 22:57 25.10.2022)
 
ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"В период с 13:50 до 14:02 24 октября два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в городе Дамаск", — сказал офицер на брифинге.

Генерал-майор уточнил, что система ПВО Арабской Республики уничтожила четыре ракеты. Во время атаки двое сирийских военнослужащих получили ранения.
Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в соседней стране. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф.
Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в республике возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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