https://ria.ru/20221025/udary-1826778820.html
ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске
ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске - РИА Новости, 25.10.2022
ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске
Два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:03
2022-10-25T22:03
2022-10-25T22:57
в мире
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дамаск (город)
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f-16
война в сирии
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Два самолета F-16 ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.Генерал-майор уточнил, что система ПВО Арабской Республики уничтожила четыре ракеты. Во время атаки двое сирийских военнослужащих получили ранения.Израильские военные в последнее время постоянно наносят авиаудары по различным объектам в соседней стране. Обстрелам подверглись, в частности, Дамаск, Алеппо, порт Тартус и научно-исследовательский центр в городе Масьяф. Постпред России при ООН Василий Небензя осудил непрекращающиеся атаки Израиля по территории Сирии, заявив, что установление долгосрочной стабильности в республике возможно только после прекращения незаконного иностранного военного присутствия.
https://ria.ru/20221025/obstrel-1826755384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дамаск (город), голанские высоты, ввс израиля, f-16
В мире, Сирия, Дамаск (город), Голанские высоты, ВВС Израиля, F-16, Война в Сирии
22:03 25.10.2022 (обновлено: 22:57 25.10.2022)
ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Дамаске
Самолеты ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске