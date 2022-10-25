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Мир столкнулся с утратой нравственных ценностей, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.10.2022
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Мир столкнулся с утратой нравственных ценностей, заявил Мишустин
Мир столкнулся с утратой нравственных ценностей, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.10.2022
Мир столкнулся с утратой нравственных ценностей, заявил Мишустин
Двадцать первый век - это время глобальных вызовов, когда мир столкнулся с пандемией, утратой нравственных ценностей, климатическими изменениями, заявил... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:59
2022-10-25T12:59
михаил мишустин
сергей кравцов
россия
русская православная церковь
врнс
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Двадцать первый век - это время глобальных вызовов, когда мир столкнулся с пандемией, утратой нравственных ценностей, климатическими изменениями, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к Всемирному Русскому народному собору (ВРНС)."Двадцать первый век - это время глобальных вызовов, мир столкнулся с проблемами демографии, опасными эпидемиями, климатическим изменениями, враждой и насилием, утратой нравственных ценностей", - отметил Мишустин, чье приветственное слово зачитал министр просвещения России Сергей Кравцов.Как добавил премьер, в России во все времена Русская православная церковь является одной из главных духовных опор, вселяет в сердца людей веру и надежду, помогает справляться с тяжёлыми испытаниями, способствует сохранению духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи.ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью – заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.Глава Собора – патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ожидается, что он может принять участие в пленуме лично.Ранее XXIV пленарное заседание Всемирного русского народного собора было запланировано на 2 ноября 2020 года, но было отложено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.В сентябре в Даниловом монастыре Москвы состоялась рабочая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Всемирного русского народного собора, с заместителями главы ВРНС — митрополитом Воскресенским Дионисием (Порубаем), Константином Малофеевым и Александром Щипковым. После этого Малофеев сообщил, что пленарное заседание ВРНС в этом году состоится.
https://ria.ru/20221025/religiya-1826465438.html
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михаил мишустин, сергей кравцов, россия, русская православная церковь, врнс, общество
Михаил Мишустин, Сергей Кравцов, Россия, Русская православная церковь, ВРНС, Общество
12:59 25.10.2022
 
Мир столкнулся с утратой нравственных ценностей, заявил Мишустин

Премьер Мишустин назвал XXI век временем вызовов из-за утраты миром нравственных ценностей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Двадцать первый век - это время глобальных вызовов, когда мир столкнулся с пандемией, утратой нравственных ценностей, климатическими изменениями, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к Всемирному Русскому народному собору (ВРНС).
"Двадцать первый век - это время глобальных вызовов, мир столкнулся с проблемами демографии, опасными эпидемиями, климатическим изменениями, враждой и насилием, утратой нравственных ценностей", - отметил Мишустин, чье приветственное слово зачитал министр просвещения России Сергей Кравцов.
Как добавил премьер, в России во все времена Русская православная церковь является одной из главных духовных опор, вселяет в сердца людей веру и надежду, помогает справляться с тяжёлыми испытаниями, способствует сохранению духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи.
ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью – заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
11:20Религия
Путин поприветствовал участников собора "Православие и мир в XXI веке"
Глава Собора – патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ожидается, что он может принять участие в пленуме лично.
Ранее XXIV пленарное заседание Всемирного русского народного собора было запланировано на 2 ноября 2020 года, но было отложено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.
В сентябре в Даниловом монастыре Москвы состоялась рабочая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Всемирного русского народного собора, с заместителями главы ВРНС — митрополитом Воскресенским Дионисием (Порубаем), Константином Малофеевым и Александром Щипковым. После этого Малофеев сообщил, что пленарное заседание ВРНС в этом году состоится.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
12:06Религия
Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы
 
Михаил МишустинСергей КравцовРоссияРусская православная церковьВРНСОбщество
 
 
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