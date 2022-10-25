Мир столкнулся с утратой нравственных ценностей, заявил Мишустин
Премьер Мишустин назвал XXI век временем вызовов из-за утраты миром нравственных ценностей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Двадцать первый век - это время глобальных вызовов, когда мир столкнулся с пандемией, утратой нравственных ценностей, климатическими изменениями, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к Всемирному Русскому народному собору (ВРНС).
"Двадцать первый век - это время глобальных вызовов, мир столкнулся с проблемами демографии, опасными эпидемиями, климатическим изменениями, враждой и насилием, утратой нравственных ценностей", - отметил Мишустин, чье приветственное слово зачитал министр просвещения России Сергей Кравцов.
Как добавил премьер, в России во все времена Русская православная церковь является одной из главных духовных опор, вселяет в сердца людей веру и надежду, помогает справляться с тяжёлыми испытаниями, способствует сохранению духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи.
ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью – заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
Глава Собора – патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ожидается, что он может принять участие в пленуме лично.
Ранее XXIV пленарное заседание Всемирного русского народного собора было запланировано на 2 ноября 2020 года, но было отложено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.
В сентябре в Даниловом монастыре Москвы состоялась рабочая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Всемирного русского народного собора, с заместителями главы ВРНС — митрополитом Воскресенским Дионисием (Порубаем), Константином Малофеевым и Александром Щипковым. После этого Малофеев сообщил, что пленарное заседание ВРНС в этом году состоится.