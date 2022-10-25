https://ria.ru/20221025/tsennosti-1826598273.html

Мир столкнулся с утратой нравственных ценностей, заявил Мишустин

Мир столкнулся с утратой нравственных ценностей, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.10.2022

Мир столкнулся с утратой нравственных ценностей, заявил Мишустин

Двадцать первый век - это время глобальных вызовов, когда мир столкнулся с пандемией, утратой нравственных ценностей, климатическими изменениями, заявил... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:59

2022-10-25T12:59

2022-10-25T12:59

михаил мишустин

сергей кравцов

россия

русская православная церковь

врнс

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Двадцать первый век - это время глобальных вызовов, когда мир столкнулся с пандемией, утратой нравственных ценностей, климатическими изменениями, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в приветственном слове к Всемирному Русскому народному собору (ВРНС)."Двадцать первый век - это время глобальных вызовов, мир столкнулся с проблемами демографии, опасными эпидемиями, климатическим изменениями, враждой и насилием, утратой нравственных ценностей", - отметил Мишустин, чье приветственное слово зачитал министр просвещения России Сергей Кравцов.Как добавил премьер, в России во все времена Русская православная церковь является одной из главных духовных опор, вселяет в сердца людей веру и надежду, помогает справляться с тяжёлыми испытаниями, способствует сохранению духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи.ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью – заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.Глава Собора – патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ожидается, что он может принять участие в пленуме лично.Ранее XXIV пленарное заседание Всемирного русского народного собора было запланировано на 2 ноября 2020 года, но было отложено на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.В сентябре в Даниловом монастыре Москвы состоялась рабочая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Всемирного русского народного собора, с заместителями главы ВРНС — митрополитом Воскресенским Дионисием (Порубаем), Константином Малофеевым и Александром Щипковым. После этого Малофеев сообщил, что пленарное заседание ВРНС в этом году состоится.

https://ria.ru/20221025/religiya-1826465438.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, сергей кравцов, россия, русская православная церковь, врнс, общество