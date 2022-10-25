Эксперт: Алиев и Пашинян могут согласовать в Москве текст мирного договора
Политолог Велизаде: Алиев и Пашинян могут согласовать в Москве текст мирного договора
Московский Кремль. Архивное фото
БАКУ, 25 окт – РИА Новости. В Москве в ходе предстоящей трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России может быть согласован и представлен общий текст мирного договора и концепция решения всех оставшихся вопросов, заявил РИА Новости доктор философии по экономике, азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести в России встречу.
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"Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России в Москве станет весьма важным событием с точки зрения прояснения очень многих вопросов, накопившихся за последнее время. Именно при посредничестве России в ходе этой встречи может быть согласован и представлен общий текст мирного договора и концепция решения всех оставшихся вопросов. Это стало бы по-настоящему прорывным решением", - сказал собеседник агентства.
По словам Велизаде, в настоящее время в регионе складывается весьма непростая ситуация - отсутствие подвижек в вопросе разблокирования коммуникаций, прогресса в работе комиссий по делимитации и демаркации государственной границы.
"Кроме того, в СМИ в последнее время раздаются немало провокационных и противоречивых заявлений, не способствующих созданию необходимого фона для конструктивных обсуждений. Все это в целом тормозит позитивную динамику и усиливает негативные тенденции. Усилия Запада привели к заметной активизации встреч на высшем уровне, но не способствовали достижению реального прогресса по указанным темам. Москва имеет возможность обеспечить реальный прогресс по указанным направлениям. Необходимо отметить, что в Баку желают и надеются на реальный, а не вербальный прогресс", - подчеркнул азербайджанский политолог.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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