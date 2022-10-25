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Эксперт: Алиев и Пашинян могут согласовать в Москве текст мирного договора - РИА Новости, 25.10.2022
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Эксперт: Алиев и Пашинян могут согласовать в Москве текст мирного договора
Эксперт: Алиев и Пашинян могут согласовать в Москве текст мирного договора - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперт: Алиев и Пашинян могут согласовать в Москве текст мирного договора
В Москве в ходе предстоящей трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России может быть согласован и представлен общий текст мирного договора и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:59
2022-10-25T16:59
в мире
владимир путин
никол пашинян
ильхам алиев
азербайджан
россия
армения
совет федерации рф
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БАКУ, 25 окт – РИА Новости. В Москве в ходе предстоящей трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России может быть согласован и представлен общий текст мирного договора и концепция решения всех оставшихся вопросов, заявил РИА Новости доктор философии по экономике, азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.Ранее президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести в России встречу."Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России в Москве станет весьма важным событием с точки зрения прояснения очень многих вопросов, накопившихся за последнее время. Именно при посредничестве России в ходе этой встречи может быть согласован и представлен общий текст мирного договора и концепция решения всех оставшихся вопросов. Это стало бы по-настоящему прорывным решением", - сказал собеседник агентства.По словам Велизаде, в настоящее время в регионе складывается весьма непростая ситуация - отсутствие подвижек в вопросе разблокирования коммуникаций, прогресса в работе комиссий по делимитации и демаркации государственной границы."Кроме того, в СМИ в последнее время раздаются немало провокационных и противоречивых заявлений, не способствующих созданию необходимого фона для конструктивных обсуждений. Все это в целом тормозит позитивную динамику и усиливает негативные тенденции. Усилия Запада привели к заметной активизации встреч на высшем уровне, но не способствовали достижению реального прогресса по указанным темам. Москва имеет возможность обеспечить реальный прогресс по указанным направлениям. Необходимо отметить, что в Баку желают и надеются на реальный, а не вербальный прогресс", - подчеркнул азербайджанский политолог.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221013/karabakh-1823781688.html
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в мире, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, россия, армения, совет федерации рф
В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия, Армения, Совет Федерации РФ
16:59 25.10.2022
 
Эксперт: Алиев и Пашинян могут согласовать в Москве текст мирного договора

Политолог Велизаде: Алиев и Пашинян могут согласовать в Москве текст мирного договора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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БАКУ, 25 окт – РИА Новости. В Москве в ходе предстоящей трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России может быть согласован и представлен общий текст мирного договора и концепция решения всех оставшихся вопросов, заявил РИА Новости доктор философии по экономике, азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести в России встречу.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе
"Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России в Москве станет весьма важным событием с точки зрения прояснения очень многих вопросов, накопившихся за последнее время. Именно при посредничестве России в ходе этой встречи может быть согласован и представлен общий текст мирного договора и концепция решения всех оставшихся вопросов. Это стало бы по-настоящему прорывным решением", - сказал собеседник агентства.
По словам Велизаде, в настоящее время в регионе складывается весьма непростая ситуация - отсутствие подвижек в вопросе разблокирования коммуникаций, прогресса в работе комиссий по делимитации и демаркации государственной границы.
"Кроме того, в СМИ в последнее время раздаются немало провокационных и противоречивых заявлений, не способствующих созданию необходимого фона для конструктивных обсуждений. Все это в целом тормозит позитивную динамику и усиливает негативные тенденции. Усилия Запада привели к заметной активизации встреч на высшем уровне, но не способствовали достижению реального прогресса по указанным темам. Москва имеет возможность обеспечить реальный прогресс по указанным направлениям. Необходимо отметить, что в Баку желают и надеются на реальный, а не вербальный прогресс", - подчеркнул азербайджанский политолог.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Ереван объяснил развертывание дополнительных сил на границе с Азербайджаном
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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В миреВладимир ПутинНикол ПашинянИльхам АлиевАзербайджанРоссияАрменияСовет Федерации РФ
 
 
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