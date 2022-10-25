https://ria.ru/20221025/tamozhnya-1826373166.html

День таможенника Российской Федерации

День таможенника Российской Федерации - РИА Новости, 25.10.2022

День таможенника Российской Федерации

25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации. Он был установлен указом президента РФ от 4 августа 1995 года "Об установлении Дня таможенника... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T04:21

2022-10-25T04:21

2022-10-25T04:21

справки

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

день таможенника российской федерации

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25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации. Он был установлен указом президента РФ от 4 августа 1995 года "Об установлении Дня таможенника Российской Федерации". История российской таможни ведет свое начало с первых упоминаний в летописях о таможенных отношениях Киевской Руси с другими странами и датируется IX веком (именно тогда, по летописным источникам, стал известен мыт, или таможенная пошлина). Однако таможня в ее современном понимании, как единая государственная структура, укрепляющая торгово-экономические отношения державы с другими странами, появилась лишь в XVII веке. 25 октября 1653 года царь Алексей Михайлович подписал указ "О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием поскольку взято и с каких товаров". Впервые были закреплены законом права и обязанности таможенников (мытчиков) по осуществлению контроля над перемещением товаров. В Новоторговом уставе 1667 года впервые была проведена унификация торговых и таможенных пошлин. В 1718 году была образована Коммерц-коллегия, в ведение которой была подчинена служба таможенных бурмистров. С 1720 года таможенные бурмистры стали именоваться оберцольнерами. Коммерц-коллегия была в 1784 году закрыта, в 1797 году – снова восстановлена. С 1802 года управление таможенным делом осуществляло Министерство коммерции, с 1811 года – Департамент внешней торговли Министерства финансов. В 1811 году император Александр I учредил Таможенное управление по европейской торговле, в состав которого входило 11 таможенных округов. В 1864 году Департамент внешней торговли Министерства финансов был преобразован в Департамент таможенных сборов. В круг обязанностей Департамента, помимо главной задачи – обеспечения сбора таможенных пошлин, входили контроль за состоянием таможенных округов, таможен и застав по всему государству, составление генеральных и частных карт пограничных и прибрежных мест по всей таможенной линии с обозначением больших и малых, пограничных рек и иных водных путей сообщения, а также морских берегов, удобных для причаливания судов и выгрузки товаров.Основные экспортно-импортные операции производились по европейской границе. Морская торговля преобладала над сухопутной, хотя с развитием железнодорожной сети их соотношение постепенно изменялось в пользу последней. Основной поток грузов проходил через Балтику, одновременно возрастало торговое значение южных морей.В 1868 году Государственный совет российской империи принял постановление, закрепившее "Положение о морской пограничной полосе". В 1872 году был принят пакет документов по укреплению пограничной стражи и создана крейсерская Балтийская таможенная флотилия. В годы Первой мировой войны (1914-1918) деятельность российских таможенных органов была парализована, большинство таможен были закрыты. Ко времени Октябрьской революции 1917 года таможенная служба была практически разрушена. Функционирование таможенных органов было возобновлено новой властью в 1918 году. Одновременно с провозглашением монополии государства на внешнюю торговлю в мае 1918 года советское правительство приняло декрет о таможенных сборах и о таможенных учреждениях. Организация управления таможенным делом возлагалась на Департамент таможенных сборов Наркомата финансов. Декретом от 29 июня 1918 года Департамент таможенных сборов был переименован в Главное управление таможенного контроля, которое переходило в непосредственное подчинение Наркомата торговли и промышленности, последний в 1920 году был преобразован в Народный комиссариат внешней торговли. В марте 1922 года было сформировано восемь таможенных округов и два таможенных участка, в состав которых вошли 134 таможни и 149 таможенных постов.В 1922 году были утверждены первые советские таможенные тарифы по европейской привозной и вывозной торговле. В 1924 году был принят Таможенный устав СССР. Он закрепил сложившуюся систему управления таможенным делом на всей территории страны и структуру таможенных органов.На рубеже 1920-1930-х годов усилился командно-бюрократический стиль управления экономикой, укрепился принцип государственной монополии, резко сократилось число участников внешнеторговых связей, таможенный контроль стал чисто вспомогательным инструментом регулирования внешнеэкономической деятельности.Таможенным кодексом 1964 года таможня подчинилась Министерству внешней торговли (МВТ) СССР. Решением Совета Министров в 1986 году на базе Главного таможенного управления при МВТ СССР было образовано Главное управление государственного таможенного контроля (ГУГТК) при Совете Министров СССР.25 октября 1991 года указом президента РСФСР образован Государственный таможенный комитет России, который в 2004 году был преобразован в Федеральную таможенную службу (ФТС). ФТС напрямую подчинена правительству РФ, находится в ведении Министерства финансов. Федеральная таможенная служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, функции органа валютного контроля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции по обеспечению соблюдения мер нетарифного регулирования, мер технического регулирования, мер экспортного контроля, в том числе мер в отношении продукции военного назначения, функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ, функции по проведению радиационного контроля, функции по проведению санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля, федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и федерального государственного ветеринарного надзора, функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ.Российская таможенная служба – одна из крупнейших в мире. По данным на июль 2022 года, в систему таможенных органов входят восемь региональных таможенных управлений, четыре специализированных таможенных управления, 64 таможни (в том числе 10 непосредственно подчиненных ФТС России), более 500 таможенных постов. ФТС России имеет своих представителей в 23 странах ближнего и дальнего зарубежья. В 2021 году ФТС РФ перечислила в федеральный бюджет 7 156 миллиарда рублей, что на 51% больше, чем в 2020 году. Платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 4,352 триллиона рублей. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом годом ранее увеличились на 26%. Платежи, взимаемые при экспорте товаров, составили 2,526 триллиона рублей, их поступления по сравнению с аналогичным периодом годом ранее увеличились на 120%. Сумма прочих вывозных пошлин выросла в 18 раз по сравнению с годом ранее и составила 301 миллиард рублей. Основными торговыми партнерами России в 2021 году были: Китай, товарооборот с которым составил 140,7 миллиардов долларов (135,2% к 2020 году), Германия – 57 миллиардов долларов, (135,7%), Нидерланды – 46,4 миллиардов долларов (162,6%), США – 34,4 миллиардов долларов (143,6%), Турция – 33 миллиарда долларов (157,0%), Италия – 31,4 миллиардов долларов (154,7%), Южная Корея – 29,9 миллиардов долларов (152,2%), Великобритания – 26,7 миллиардов долларов (3,4%), Польша – 22,5 миллиардов долларов (156,2%), Франция – 22 миллиарда долларов (172,8%). Согласно плану стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года, основной целью таможенной службы РФ является содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, полноты и правомерности взимания таможенных платежей, достижение высокого качества таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности. Руководитель Федеральной таможенной службы – Владимир Булавин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, день таможенника российской федерации