https://ria.ru/20220114/byudzhet-1767831278.html

ФТС за 2021 год увеличила перечисления в бюджет на 51%

ФТС за 2021 год увеличила перечисления в бюджет на 51% - РИА Новости, 14.01.2022

ФТС за 2021 год увеличила перечисления в бюджет на 51%

Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-декабре 2021 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T13:15

2022-01-14T13:15

2022-01-14T13:28

экономика

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе-декабре 2021 года увеличила перечисления в бюджет РФ на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,156 триллиона рублей, сообщает ведомство."За 12 месяцев 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 7 156 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России, увеличилась на 51%, или 2 405 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 4,352 триллиона рублей. Их поступления по сравнению с аналогичным периодом годом ранее увеличились на 26%. Отмечается, что основная причина роста платежей - рост объемов налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья на 24%, доля платежей от импорта товаров в общей сумме перечисленных платежей составила 61%.Платежи, взимаемые при экспорте товаров, составили 2,526 триллиона рублей, их поступления по сравнению с аналогичным периодом годом ранее увеличились на 120%. При этом доля платежей от экспорта товаров в общей сумме перечисленных платежей составила 35%."На сумму таможенных платежей, взимаемых при экспорте, оказала влияние благоприятная конъюнктура мировых рынков энергоносителей, что даже на фоне очередного этапа налогового маневра привело к двукратному росту нефтегазовых доходов. Фиксируется и значительный рост доходов от экспорта несырьевых и продовольственных товаров, что обусловлено введением вывозных таможенных пошлин на зерновые и отдельные виды металлов, лесоматериалов", - отмечает ФТС.Сумма прочих вывозных пошлин выросла в 18 раз по сравнению с годом ранее и составила 301 миллиард рублей.

https://ria.ru/20220114/byudzhet-1767830432.html

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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)