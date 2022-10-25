https://ria.ru/20221025/surrogat-1826593122.html

Патриарх Кирилл предостерег от создания суррогата человека

Патриарх Кирилл предостерег от создания суррогата человека - РИА Новости, 25.10.2022

Патриарх Кирилл предостерег от создания суррогата человека

Идеология трансгуманизма, предлагающая обществу заменить человеческую личность искусственным интеллектом, очень опасна, она нацеливает общество на создание... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:42

2022-10-25T12:42

2022-10-25T14:20

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

русская православная церковь

врнс

религия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Идеология трансгуманизма, предлагающая обществу заменить человеческую личность искусственным интеллектом, очень опасна, она нацеливает общество на создание суррогата человека, который может полностью подменить собой человека подлинного, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС)."Трансгуманизм – это идеология радикального изменения человеческой природы, предполагающая достижение актуального бессмертия, вынесение человеческого сознания за пределы человеческого тела на иную материальную платформу. Это учение опасно и неприемлемо, потому что нацеливает общество на создание суррогата человека, который может полностью подменить собой подлинного человека. По сути эта идеология подталкивает к системной замене человеческой личности искусственным интеллектом", - сказал патриарх Кирилл.Среди основных вызовов современности патриарх также назвал войны, истощение природных резусов и виртуальный мир."Некоторые из них (опасностей – ред.) – истощение природных ресурсов и загрязнение среды обитания, возникновение новых инфекций, погружение значительной части наших современников в виртуальный мир и связанный с этим отрыв от реальности, оттачивание изощренных способов манипуляции как в личном, так и массовом сознании, создание систем, могущих обеспечить тотальный контроль над человеком, и наиболее остро ощущаемая нами сегодня - умножение вооруженных столкновений и конфликтов на Земле", - сказал предстоятель РПЦ.Также он раскритиковал глобализм. По его словам, глобализация не делает мир более сплоченным, а "внешняя унификация сопровождается отчуждением людей, распадом общин, семей". "Глобализм организует интеграционные процессы через ослабление и разрыв глубоких духовных связей между людьми, между Богом и человеком. Глобализм - это не религиозная доктрина, там нет места Богу. Именно поэтому все глобалистские проекты направлены против таких институтов, как семья, как структуры, сохраняющей традицию", - пояснил патриарх Кирилл.Говоря об экономических аспектах глобализации, патриарх отметил, что она приводит к расслоению общества. "Ситуация не сильно изменилась со времени эпохи Великих географических открытий: центр продает в страны периферии высокотехнологичные товары, стремится сохранить монополию на производства, дабы не лишиться прибыли и глобального доминирования. Таким образом, глобализация становится источником роста доходов одних и снижения уровня других, в конце концов еще большего расслоения народа, увеличения дистанции между богатыми и бедными и напряжения, имеющего опасность в глобальном измерении", - считает патриарх.По его словам, аналогичные процессы идут в сфере культуры: "продукты массовой культуры – кинематограф, музыка, мода производятся и сбываются по тем же правилам, как и высокотехнологические товары"."Глобализация зачастую оказывает негативное воздействие на духовную жизнь общества, поскольку она разрушает многовековые культурные устои и стремится нивелировать роль традиционных нравственных принципов в жизни общества. Однако полноценной замены этим нравственным принципам никто предложить не может. Традиционные институты, в том числе и религиозные, пытающиеся встроиться в этот процесс, подстроиться под новую реальность в надежде получить выгоду для себя, рано или поздно сталкиваются с угрозой потери собственной идентичности, что мы и наблюдаем в отношении некоторых конфессий, когда-то бывших традиционными для Запада", - заключил глава Русской церкви.ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью – заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. ВРНС возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://ria.ru/20221025/katastrofa-1826486221.html

https://ria.ru/20221009/estoniya-1822615704.html

https://ria.ru/20221016/patriarkh-1824399637.html

https://ria.ru/20221020/patriarkh-1825459779.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь, врнс, религия