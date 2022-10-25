Рейтинг@Mail.ru
Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/sunak-1826773700.html
Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера
Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера - РИА Новости, 25.10.2022
Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера
Экс-глава Минфина Риши Сунак связал в выступлении экономические трудности Великобритании с действиями Владимира Путина на Украине. Читатели Daily Express... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T21:22
2022-10-25T22:05
в мире
риши сунак
великобритания
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_614:0:2456:1036_1920x0_80_0_0_ec84fb133b67b0ed6baf1d040e33694b.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экс-глава Минфина Риши Сунак связал в выступлении экономические трудности Великобритании с действиями Владимира Путина на Украине. Читатели Daily Express раскритиковали отговорки нового главы правительства Соединенного Королевства.В первой речи на посту премьер-министра Сунак заявил, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис. По его мнению, на финансовый сектор влияют последствия пандемии COVID-19, а энергетические рынки дестабилизированы из-за конфликта на Украине."Ну давай, объясни нам, как пандемия и действия Путина на Украине разрушили нашу экономику", — написал пользователь rogerwelco."Я правильно понимаю, что Сунак собирается разгребать беспорядок, который сам же и устроил?" — добавил другой комментатор."У него поразительно короткая память раз он уже забыл, что это он и виновен в наших бедах", — отметил DaWilko."Я поставил на то, что он продержится дольше Трасс. Чувствую, после такой речи я потеряю деньги", — сыронизировали в комментариях.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, последовавшей после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826769340.html
https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826743851.html
https://ria.ru/20221025/bayden-1826660583.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b03a2bdb35695357444e22a0bf400f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риши сунак, великобритания, украина, владимир путин
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Украина, Владимир Путин
21:22 25.10.2022 (обновлено: 22:05 25.10.2022)
 
Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера

Читатели Daily Express осудили слова Сунака про влияние Путина на экономику Великобритании

© AP Photo / Matt DunhamРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экс-глава Минфина Риши Сунак связал в выступлении экономические трудности Великобритании с действиями Владимира Путина на Украине. Читатели Daily Express раскритиковали отговорки нового главы правительства Соединенного Королевства.
В первой речи на посту премьер-министра Сунак заявил, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис. По его мнению, на финансовый сектор влияют последствия пандемии COVID-19, а энергетические рынки дестабилизированы из-за конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 20:38
В Сети раскрыли смысл поста Зеленского о новом премьере Британии
"Ну давай, объясни нам, как пандемия и действия Путина на Украине разрушили нашу экономику", — написал пользователь rogerwelco.
"Я правильно понимаю, что Сунак собирается разгребать беспорядок, который сам же и устроил?" — добавил другой комментатор.
"Он правда планирует прикрываться Путиным и ценами на мировые энергоносители?" — задался вопросом британец.
"У него поразительно короткая память раз он уже забыл, что это он и виновен в наших бедах", — отметил DaWilko.
"Я поставил на то, что он продержится дольше Трасс. Чувствую, после такой речи я потеряю деньги", — сыронизировали в комментариях.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище во время визита в Киев. 25 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 18:40
"Киев так и задумал". Фото Штайнмайера из бомбоубежища смутило немцев
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил премьеру сформировать новое правительство.
Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, последовавшей после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 15:37
Байден опозорился, пытаясь произнести имя нового премьер-министра Британии
 
В миреРиши СунакВеликобританияУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала