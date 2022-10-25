https://ria.ru/20221025/sunak-1826773700.html

Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера

Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера - РИА Новости, 25.10.2022

Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера

Экс-глава Минфина Риши Сунак связал в выступлении экономические трудности Великобритании с действиями Владимира Путина на Украине. Читатели Daily Express... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T21:22

2022-10-25T21:22

2022-10-25T22:05

в мире

риши сунак

великобритания

украина

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_614:0:2456:1036_1920x0_80_0_0_ec84fb133b67b0ed6baf1d040e33694b.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экс-глава Минфина Риши Сунак связал в выступлении экономические трудности Великобритании с действиями Владимира Путина на Украине. Читатели Daily Express раскритиковали отговорки нового главы правительства Соединенного Королевства.В первой речи на посту премьер-министра Сунак заявил, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис. По его мнению, на финансовый сектор влияют последствия пандемии COVID-19, а энергетические рынки дестабилизированы из-за конфликта на Украине."Ну давай, объясни нам, как пандемия и действия Путина на Украине разрушили нашу экономику", — написал пользователь rogerwelco."Я правильно понимаю, что Сунак собирается разгребать беспорядок, который сам же и устроил?" — добавил другой комментатор."У него поразительно короткая память раз он уже забыл, что это он и виновен в наших бедах", — отметил DaWilko."Я поставил на то, что он продержится дольше Трасс. Чувствую, после такой речи я потеряю деньги", — сыронизировали в комментариях.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, последовавшей после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826769340.html

https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826743851.html

https://ria.ru/20221025/bayden-1826660583.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, риши сунак, великобритания, украина, владимир путин