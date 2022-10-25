https://ria.ru/20221025/sunak-1826773700.html
Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера
Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера - РИА Новости, 25.10.2022
Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера
Экс-глава Минфина Риши Сунак связал в выступлении экономические трудности Великобритании с действиями Владимира Путина на Украине. Читатели Daily Express... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T21:22
2022-10-25T21:22
2022-10-25T22:05
в мире
риши сунак
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владимир путин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Экс-глава Минфина Риши Сунак связал в выступлении экономические трудности Великобритании с действиями Владимира Путина на Украине. Читатели Daily Express раскритиковали отговорки нового главы правительства Соединенного Королевства.В первой речи на посту премьер-министра Сунак заявил, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис. По его мнению, на финансовый сектор влияют последствия пандемии COVID-19, а энергетические рынки дестабилизированы из-за конфликта на Украине."Ну давай, объясни нам, как пандемия и действия Путина на Украине разрушили нашу экономику", — написал пользователь rogerwelco."Я правильно понимаю, что Сунак собирается разгребать беспорядок, который сам же и устроил?" — добавил другой комментатор."У него поразительно короткая память раз он уже забыл, что это он и виновен в наших бедах", — отметил DaWilko."Я поставил на то, что он продержится дольше Трасс. Чувствую, после такой речи я потеряю деньги", — сыронизировали в комментариях.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, последовавшей после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826769340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, великобритания, украина, владимир путин
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Украина, Владимир Путин
21:22 25.10.2022 (обновлено: 22:05 25.10.2022)
Сунак разозлил британцев словами о Путине в первой речи на посту премьера
Читатели Daily Express осудили слова Сунака про влияние Путина на экономику Великобритании
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Экс-глава Минфина Риши Сунак связал в выступлении экономические трудности Великобритании с действиями Владимира Путина на Украине. Читатели Daily Express
раскритиковали отговорки нового главы правительства Соединенного Королевства.
В первой речи на посту премьер-министра Сунак заявил, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис. По его мнению, на финансовый сектор влияют последствия пандемии COVID-19, а энергетические рынки дестабилизированы из-за конфликта на Украине.
"Ну давай, объясни нам, как пандемия и действия Путина на Украине разрушили нашу экономику", — написал пользователь rogerwelco.
"Я правильно понимаю, что Сунак собирается разгребать беспорядок, который сам же и устроил?" — добавил другой комментатор.
"Он правда планирует прикрываться Путиным и ценами на мировые энергоносители?" — задался вопросом британец.
"У него поразительно короткая память раз он уже забыл, что это он и виновен в наших бедах", — отметил DaWilko.
"Я поставил на то, что он продержится дольше Трасс. Чувствую, после такой речи я потеряю деньги", — сыронизировали в комментариях.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил премьеру сформировать новое правительство.
Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон
. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс
была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, последовавшей после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.