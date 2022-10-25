https://ria.ru/20221025/sunak-1826682001.html
Лидер лейбористов поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии
Лидер лейбористов поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии - РИА Новости, 25.10.2022
Лидер лейбористов поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер поздравил экс-главу минфина Риши Сунака с "историческим" назначением на пост... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:27
2022-10-25T16:27
2022-10-25T16:27
в мире
риши сунак
кир стармер
борис джонсон
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер поздравил экс-главу минфина Риши Сунака с "историческим" назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства."Поздравляю, Риши Сунак, с занятием должности премьер-министра и с попаданием в историю как первый премьер-министр Великобритании азиатского происхождения", - написал Стармер на своей странице в Twitter.Однако лидер лейбористов не ограничился поздравлением и вновь раскритиковал тори. По его словам, Консервативная партия "разрушила экономику" Великобритании низкими зарплатами, высокими ценами и кризисом прожиточного минимума. Стармер отметил, что стране нужен "новый старт и представление о будущем Британии".Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового лидера страны и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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в мире, риши сунак, кир стармер, борис джонсон, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Кир Стармер, Борис Джонсон, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
Лидер лейбористов поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии
Лидер лейбористов Стармер поздравил Сунака с назначением на пост премьер-министра Британии