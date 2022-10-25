Рейтинг@Mail.ru
Лидер лейбористов поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/sunak-1826682001.html
Лидер лейбористов поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии
Лидер лейбористов поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии - РИА Новости, 25.10.2022
Лидер лейбористов поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер поздравил экс-главу минфина Риши Сунака с "историческим" назначением на пост... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:27
2022-10-25T16:27
в мире
риши сунак
кир стармер
борис джонсон
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_614:0:2456:1036_1920x0_80_0_0_ec84fb133b67b0ed6baf1d040e33694b.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер поздравил экс-главу минфина Риши Сунака с "историческим" назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства."Поздравляю, Риши Сунак, с занятием должности премьер-министра и с попаданием в историю как первый премьер-министр Великобритании азиатского происхождения", - написал Стармер на своей странице в Twitter.Однако лидер лейбористов не ограничился поздравлением и вновь раскритиковал тори. По его словам, Консервативная партия "разрушила экономику" Великобритании низкими зарплатами, высокими ценами и кризисом прожиточного минимума. Стармер отметил, что стране нужен "новый старт и представление о будущем Британии".Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового лидера страны и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/bayden-1826660583.html
https://ria.ru/20221025/stranitsa-1826636470.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826328106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b03a2bdb35695357444e22a0bf400f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риши сунак, кир стармер, борис джонсон, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Кир Стармер, Борис Джонсон, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:27 25.10.2022
 
Лидер лейбористов поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии

Лидер лейбористов Стармер поздравил Сунака с назначением на пост премьер-министра Британии

© AP Photo / Matt DunhamРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер поздравил экс-главу минфина Риши Сунака с "историческим" назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
"Поздравляю, Риши Сунак, с занятием должности премьер-министра и с попаданием в историю как первый премьер-министр Великобритании азиатского происхождения", - написал Стармер на своей странице в Twitter.
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
15:37
Байден опозорился, пытаясь произнести имя нового премьер-министра Британии
Однако лидер лейбористов не ограничился поздравлением и вновь раскритиковал тори. По его словам, Консервативная партия "разрушила экономику" Великобритании низкими зарплатами, высокими ценами и кризисом прожиточного минимума. Стармер отметил, что стране нужен "новый старт и представление о будущем Британии".
Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового лидера страны и поручил ему сформировать правительство.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
14:45
Страница канцелярии премьера Британии в Twitter передана офису Сунака
 
В миреРиши СунакКир СтармерБорис ДжонсонВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала