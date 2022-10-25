https://ria.ru/20221025/sunak-1826631902.html

Джонсон поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии

Джонсон поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии - РИА Новости, 25.10.2022

Джонсон поздравил Сунака с назначением на пост премьера Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил экс-главу минфина Соединенного Королевства Риши Сунака с назначением на должность главы... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:32

2022-10-25T14:32

2022-10-25T14:32

в мире

риши сунак

борис джонсон

лиз трасс

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил экс-главу минфина Соединенного Королевства Риши Сунака с назначением на должность главы правительства."Поздравляю Риши Сунака в этот исторический день, это момент для каждого консерватора оказать нашему новому премьеру свою полную и искреннюю поддержку", - написал он в своем Twitter-аккаунте.Сунак стал одним из первых членов кабмина Джонсона, подавшим в ставку из-за недоверия к нему и несогласия с его методами руководства. Это привело к череде отставок в британском правительстве, свои посты покинули около 60 чиновников. В итоге о своей отставке сообщил и сам Джонсон.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должность нового лидера страны и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/sunak-1826630397.html

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html

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