13:34 25.10.2022 (обновлено: 14:26 25.10.2022)
Король Британии назначил Сунака премьером
Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака на должность премьер-министра
© AP Photo / Aaron ChownКороль Карл III и Риши Сунак во время встречи
© AP Photo / Aaron Chown
Король Карл III и Риши Сунак во время встречи
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил ему сформировать правительство, сообщает телеканал Sky News.
"Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце", — говорится в сообщении.
После встречи с королем новый глава правительства выступит возле офиса на Даунинг-стрит.
Накануне Сунака избрали главой Консервативной партии Великобритании. Он оказался единственным претендентом на этот пост после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру.
Сунак стал первым премьер-министром, которого назначил король Карл III. Но это уже третий глава правительства в Британии в этом году. В июле в отставку подал Борис Джонсон. В сентябре его место заняла Лиз Трасс, но она продержалась всего 44 дня, после чего вынуждена была покинуть пост из-за критики ее "плана поддержки" экономики и опасений, что ради его выполнения правительство увеличит размер государственного долга.