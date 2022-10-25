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Король Британии назначил Сунака премьером - РИА Новости, 25.10.2022
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Король Британии назначил Сунака премьером
Король Британии назначил Сунака премьером - РИА Новости, 25.10.2022
Король Британии назначил Сунака премьером
Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил ему сформировать правительство, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:34
2022-10-25T14:26
в мире
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил ему сформировать правительство, сообщает телеканал Sky News."Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце", — говорится в сообщении.После встречи с королем новый глава правительства выступит возле офиса на Даунинг-стрит.Накануне Сунака избрали главой Консервативной партии Великобритании. Он оказался единственным претендентом на этот пост после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру.Сунак стал первым премьер-министром, которого назначил король Карл III. Но это уже третий глава правительства в Британии в этом году. В июле в отставку подал Борис Джонсон. В сентябре его место заняла Лиз Трасс, но она продержалась всего 44 дня, после чего вынуждена была покинуть пост из-за критики ее "плана поддержки" экономики и опасений, что ради его выполнения правительство увеличит размер государственного долга.
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в мире, риши сунак, великобритания, карл iii
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Карл III
13:34 25.10.2022 (обновлено: 14:26 25.10.2022)
 
Король Британии назначил Сунака премьером

Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака на должность премьер-министра

© AP Photo / Aaron ChownКороль Карл III и Риши Сунак во время встречи
Король Карл III и Риши Сунак во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Aaron Chown
Король Карл III и Риши Сунак во время встречи
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил ему сформировать правительство, сообщает телеканал Sky News.
"Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце", — говорится в сообщении.
После встречи с королем новый глава правительства выступит возле офиса на Даунинг-стрит.
Накануне Сунака избрали главой Консервативной партии Великобритании. Он оказался единственным претендентом на этот пост после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру.
Сунак стал первым премьер-министром, которого назначил король Карл III. Но это уже третий глава правительства в Британии в этом году. В июле в отставку подал Борис Джонсон. В сентябре его место заняла Лиз Трасс, но она продержалась всего 44 дня, после чего вынуждена была покинуть пост из-за критики ее "плана поддержки" экономики и опасений, что ради его выполнения правительство увеличит размер государственного долга.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:18
В Кремле прокомментировали избрание Сунака премьером Британии
 
В миреРиши СунакВеликобританияКарл III
 
 
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