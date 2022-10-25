https://ria.ru/20221025/sunak-1826611260.html

Король Британии назначил Сунака премьером

Король Британии назначил Сунака премьером - РИА Новости, 25.10.2022

Король Британии назначил Сунака премьером

Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил ему сформировать правительство, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:34

2022-10-25T13:34

2022-10-25T14:26

в мире

риши сунак

великобритания

карл iii

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака премьер-министром и поручил ему сформировать правительство, сообщает телеканал Sky News."Риши Сунак официально стал премьер-министром после аудиенции у короля в Букингемском дворце", — говорится в сообщении.После встречи с королем новый глава правительства выступит возле офиса на Даунинг-стрит.Накануне Сунака избрали главой Консервативной партии Великобритании. Он оказался единственным претендентом на этот пост после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру.Сунак стал первым премьер-министром, которого назначил король Карл III. Но это уже третий глава правительства в Британии в этом году. В июле в отставку подал Борис Джонсон. В сентябре его место заняла Лиз Трасс, но она продержалась всего 44 дня, после чего вынуждена была покинуть пост из-за критики ее "плана поддержки" экономики и опасений, что ради его выполнения правительство увеличит размер государственного долга.

https://ria.ru/20221025/sunak-1826605847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, риши сунак, великобритания, карл iii