https://ria.ru/20221025/sunak-1826605847.html
В Кремле прокомментировали избрание Сунака премьером Британии
В Кремле прокомментировали избрание Сунака премьером Британии - РИА Новости, 25.10.2022
В Кремле прокомментировали избрание Сунака премьером Британии
В Кремле не видят предпосылок и оснований для надежд на позитивные сдвиги в отношениях с Лондоном после прихода нового премьер-министра, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:18
2022-10-25T13:18
2022-10-25T13:22
великобритания
риши сунак
цены на нефть
борис джонсон
лондон
россия
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Кремле не видят предпосылок и оснований для надежд на позитивные сдвиги в отношениях с Лондоном после прихода нового премьер-министра, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник главой правящей Консервативной партии Великобритании был избран Риши Сунак, он также займет пост премьера страны."Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги. Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров. Но не в ущерб своим собственным интересам", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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великобритания, риши сунак, цены на нефть, борис джонсон, лондон, россия, отставка трасс с поста премьера британии
Великобритания, Риши Сунак, Цены на нефть, Борис Джонсон, Лондон, Россия, Отставка Трасс с поста премьера Британии
13:18 25.10.2022 (обновлено: 13:22 25.10.2022)
В Кремле прокомментировали избрание Сунака премьером Британии
Песков: Россия не видит предпосылок для улучшений отношений с Лондоном при Сунаке