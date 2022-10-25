https://ria.ru/20221025/sunak-1826605847.html

В Кремле прокомментировали избрание Сунака премьером Британии

В Кремле прокомментировали избрание Сунака премьером Британии - РИА Новости, 25.10.2022

В Кремле прокомментировали избрание Сунака премьером Британии

В Кремле не видят предпосылок и оснований для надежд на позитивные сдвиги в отношениях с Лондоном после прихода нового премьер-министра, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:18

2022-10-25T13:18

2022-10-25T13:22

великобритания

риши сунак

цены на нефть

борис джонсон

лондон

россия

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В Кремле не видят предпосылок и оснований для надежд на позитивные сдвиги в отношениях с Лондоном после прихода нового премьер-министра, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник главой правящей Консервативной партии Великобритании был избран Риши Сунак, он также займет пост премьера страны."Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги. Россия сохраняет свою открытость и готовность самые сложные вопросы обсуждать за столом переговоров. Но не в ущерб своим собственным интересам", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/sunak-1826524186.html

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великобритания, риши сунак, цены на нефть, борис джонсон, лондон, россия, отставка трасс с поста премьера британии