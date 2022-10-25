https://ria.ru/20221025/sunak-1826596201.html
Сунак вернется к исполнению предвыборной программы британских консерваторов
Сунак вернется к исполнению предвыборной программы британских консерваторов - РИА Новости, 25.10.2022
Сунак вернется к исполнению предвыборной программы британских консерваторов
Избранный на пост премьера Великобритании Риши Сунак после утверждения в этой должности вернется к исполнению предвыборной программы Консервативной партии 2019... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:52
2022-10-25T12:52
2022-10-25T12:52
в мире
лиз трасс
риши сунак
борис джонсон
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826455546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b97924d3ea8445d3be23ec55b0b9585d.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Избранный на пост премьера Великобритании Риши Сунак после утверждения в этой должности вернется к исполнению предвыборной программы Консервативной партии 2019 года, заявила политик Виктория Аткинс, которой британские СМИ пророчат высокую должность в новой администрации.Консервативная партия представила свою предвыборную программу, так называемый "манифест", перед досрочными парламентскими выборами 2019 года.Аткинс заявила, что Лиз Трасс отошла от предвыборных обещаний партии, однако Сунак не последует ее примеру."Риши заявил, что мы будем придерживаться манифеста 2019 года", - сказала она в эфире телеканала Sky News.В понедельник Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221024/sunak-1826241944.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826455546_180:0:2847:2000_1920x0_80_0_0_7ee77c516b1c2446029352670bb6a8c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, риши сунак, борис джонсон, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Риши Сунак, Борис Джонсон, Великобритания
Сунак вернется к исполнению предвыборной программы британских консерваторов
Британские консерваторы заявили, что Сунак вернется к исполнению программы 2019 года