https://ria.ru/20221025/sunak-1826524186.html

Эксперт напомнил об индийском происхождении Сунака

Эксперт напомнил об индийском происхождении Сунака - РИА Новости, 25.10.2022

Эксперт напомнил об индийском происхождении Сунака

Избрание родившегося в семье индийских мигрантов Риши Сунака на пост главы правящей консервативной партии Великобритании, а далее на пост премьер-министра... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:16

2022-10-25T12:16

2022-10-25T12:16

в мире

риши сунак

великобритания

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Избрание родившегося в семье индийских мигрантов Риши Сунака на пост главы правящей консервативной партии Великобритании, а далее на пост премьер-министра страны, вдохновит индийский диаспоры по всему миру, сказал РИА Новости президент аналитического центра ImagIndia Робиндер Сачдев.Бывший министр финансов Великобритании Сунак в понедельник стал главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру."Восхождение Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании поистине историческое. Он первый небелый человек за тысячи лет, первый человек с коричневой кожей, и первый человек другой веры, религии, отличной от христианства", - сказал Сачдев.Он также отметил, что избрание Сунака вдохновит индийцев по всему миру."Его возвышение окажет огромное вдохновляющее влияние на индийские диаспоры по всему миру – особенно на молодежь, детей и будущие поколения индийского происхождения по всему миру. Это также повысит общий глобальный имидж индийских диаспор как компетентных технократов, инженеров, глобальных руководителей, академиков, ученых, банкиров с Уолл-стрит и многих других", - сказал Сачдев.Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.Занявшая после Джонсона пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221025/sunak-1826485824.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, риши сунак, великобритания