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Сунак даст рекомендации ВМС Британии на случай ядерного удара - РИА Новости, 25.10.2022
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Сунак даст рекомендации ВМС Британии на случай ядерного удара
Сунак даст рекомендации ВМС Британии на случай ядерного удара - РИА Новости, 25.10.2022
Сунак даст рекомендации ВМС Британии на случай ядерного удара
Избранный на пост премьера Великобритании Риши Сунак после утверждения в этой должности даст рекомендации капитанам атомных подводных лодок на случай ядерного... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:06
2022-10-25T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
риши сунак
великобритания
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Избранный на пост премьера Великобритании Риши Сунак после утверждения в этой должности даст рекомендации капитанам атомных подводных лодок на случай ядерного удара, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британского историка сэра Энтони Селдона.Как отметил Селдон, после встречи с королем Британии Карлом III Сунак встретится с секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом. После для него будет проведен брифинг разведывательных служб, где ему доложат информацию о "непосредственных угрозах для страны"."Ему придется написать письма последней надежды о том, что рекомендуется делать командирам подводных лодок с ядерным оружием в случае ядерного удара", - цитирует телеканал Селдона.Как сообщают британские СМИ, каждый премьер-министр Британии должен написать четыре письма, по одному на каждую британскую атомную стратегическую подводную лодку. Эти письма адресованы командирам королевского флота и обычно пишутся от руки. Как отмечается, письма запираются в сейфе на борту подводной лодки и уничтожаются в нераспечатанном виде каждый раз, когда в должность вступает новый премьер-министр.В понедельник Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html
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в мире, риши сунак, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Риши Сунак, Великобритания
12:06 25.10.2022 (обновлено: 12:07 25.10.2022)
 
Сунак даст рекомендации ВМС Британии на случай ядерного удара

Sky News: Сунак после утверждения премьером даст рекомендации ВМС на случай ядерного удара

© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Избранный на пост премьера Великобритании Риши Сунак после утверждения в этой должности даст рекомендации капитанам атомных подводных лодок на случай ядерного удара, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британского историка сэра Энтони Селдона.
Как отметил Селдон, после встречи с королем Британии Карлом III Сунак встретится с секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом. После для него будет проведен брифинг разведывательных служб, где ему доложат информацию о "непосредственных угрозах для страны".
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"Ему придется написать письма последней надежды о том, что рекомендуется делать командирам подводных лодок с ядерным оружием в случае ядерного удара", - цитирует телеканал Селдона.
Как сообщают британские СМИ, каждый премьер-министр Британии должен написать четыре письма, по одному на каждую британскую атомную стратегическую подводную лодку. Эти письма адресованы командирам королевского флота и обычно пишутся от руки. Как отмечается, письма запираются в сейфе на борту подводной лодки и уничтожаются в нераспечатанном виде каждый раз, когда в должность вступает новый премьер-министр.
В понедельник Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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