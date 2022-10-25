https://ria.ru/20221025/sunak-1826485824.html

Сунак даст рекомендации ВМС Британии на случай ядерного удара

Сунак даст рекомендации ВМС Британии на случай ядерного удара - РИА Новости, 25.10.2022

Сунак даст рекомендации ВМС Британии на случай ядерного удара

Избранный на пост премьера Великобритании Риши Сунак после утверждения в этой должности даст рекомендации капитанам атомных подводных лодок на случай ядерного... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:06

2022-10-25T12:06

2022-10-25T12:07

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Избранный на пост премьера Великобритании Риши Сунак после утверждения в этой должности даст рекомендации капитанам атомных подводных лодок на случай ядерного удара, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британского историка сэра Энтони Селдона.Как отметил Селдон, после встречи с королем Британии Карлом III Сунак встретится с секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом. После для него будет проведен брифинг разведывательных служб, где ему доложат информацию о "непосредственных угрозах для страны"."Ему придется написать письма последней надежды о том, что рекомендуется делать командирам подводных лодок с ядерным оружием в случае ядерного удара", - цитирует телеканал Селдона.Как сообщают британские СМИ, каждый премьер-министр Британии должен написать четыре письма, по одному на каждую британскую атомную стратегическую подводную лодку. Эти письма адресованы командирам королевского флота и обычно пишутся от руки. Как отмечается, письма запираются в сейфе на борту подводной лодки и уничтожаются в нераспечатанном виде каждый раз, когда в должность вступает новый премьер-министр.В понедельник Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

https://ria.ru/20221024/sunak-1826356173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, риши сунак, великобритания