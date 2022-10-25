https://ria.ru/20221025/sunak-1826482444.html

Сунаку придется вести осторожные отношения с Индией, заявил эксперт

Сунаку придется вести осторожные отношения с Индией, заявил эксперт - РИА Новости, 25.10.2022

Сунаку придется вести осторожные отношения с Индией, заявил эксперт

Риши Сунаку, который в понедельник был избран главой правящей консервативной партии Великобритании и также займет пост премьера страны, придется вести... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:58

2022-10-25T11:58

2022-10-25T11:58

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт – РИА Новости. Риши Сунаку, который в понедельник был избран главой правящей консервативной партии Великобритании и также займет пост премьера страны, придется вести осторожные отношения с Индией, считает президент аналитического центра ImagIndia Робиндер Сачдев.Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в понедельник стал главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинул свою кандидатуру на этот пост, после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру."Что касается отношений между Великобританией и Индией - индийское происхождение Сунака и семейные связи с Индией всегда будет на заднем плане, из-за чего он не захочет, чтобы его считали оказывающим какие-либо дополнительные услуги Индии", - сказал Сачдев РИА Новости.Он считает, что новому премьеру Великобритании "придется быть особенно строгим в изучении любых отношений и переговоров с Индией – чтобы гарантировать, что он сможет сообщить своим британским избирателям о явной "победе" в любой сделке, которую Великобритания заключит с Индией"."Таким образом, хотя Сунак, возможно, лично высоко ценит потенциальную выгоду для Великобритании от более широких и прочных отношений с Индией, он будет проявлять особую осторожность в отношениях между Великобританией и Индией. Многие могут счесть это недостатком для Индии, но я думаю, что на самом деле это принесет огромную пользу как Великобритании, так и Индии в 21 веке", - отметил Сачдев.Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.Занявшая после Джонсона пост премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221024/sotrudnichestvo-1826383086.html

https://ria.ru/20221024/sunak-1826356173.html

https://ria.ru/20221024/sunak-1826241944.html

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в мире, риши сунак, борис джонсон, великобритания, индия