https://ria.ru/20221025/sobaki-1826473594.html

В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину

В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину - РИА Новости, 25.10.2022

В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину

Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства смерти женщины, которая, по предварительным данным, скончалась от укусов собак, вырвавшихся из вольера ее... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:39

2022-10-25T11:39

2022-10-25T11:39

происшествия

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 25 окт – РИА Новости. Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства смерти женщины, которая, по предварительным данным, скончалась от укусов собак, вырвавшихся из вольера ее родственника, сообщает СУСК РФ по республике.Инцидент произошел в Иволгинском районе Бурятии."Местный житель содержал во дворе своего дома трех крупных агрессивных беспородных собак. Недавно к ним в гости приехала родственница. Хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить ее от нападения животных. Позапрошлой ночью, когда женщина вышла во двор, собаки вырвались из вольера, напали на нее и причинили зубами множество ран, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20221019/iznasilovanie-1825036423.html

республика бурятия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика бурятия