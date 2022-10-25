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В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину - РИА Новости, 25.10.2022
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В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину
В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину - РИА Новости, 25.10.2022
В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину
Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства смерти женщины, которая, по предварительным данным, скончалась от укусов собак, вырвавшихся из вольера ее... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:39
2022-10-25T11:39
происшествия
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 25 окт – РИА Новости. Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства смерти женщины, которая, по предварительным данным, скончалась от укусов собак, вырвавшихся из вольера ее родственника, сообщает СУСК РФ по республике.Инцидент произошел в Иволгинском районе Бурятии."Местный житель содержал во дворе своего дома трех крупных агрессивных беспородных собак. Недавно к ним в гости приехала родственница. Хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить ее от нападения животных. Позапрошлой ночью, когда женщина вышла во двор, собаки вырвались из вольера, напали на нее и причинили зубами множество ран, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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республика бурятия
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происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
11:39 25.10.2022
 
В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину

В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли родственницу своего хозяина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 окт – РИА Новости. Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства смерти женщины, которая, по предварительным данным, скончалась от укусов собак, вырвавшихся из вольера ее родственника, сообщает СУСК РФ по республике.
Инцидент произошел в Иволгинском районе Бурятии.
"Местный житель содержал во дворе своего дома трех крупных агрессивных беспородных собак. Недавно к ним в гости приехала родственница. Хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить ее от нападения животных. Позапрошлой ночью, когда женщина вышла во двор, собаки вырвались из вольера, напали на нее и причинили зубами множество ран, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 09:52
Пьяный житель Бурятии изнасиловал дочь и обстрелял полицейских
 
ПроисшествияРеспублика Бурятия
 
 
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