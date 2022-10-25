https://ria.ru/20221025/sobaki-1826473594.html
В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину
В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину - РИА Новости, 25.10.2022
В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину
Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства смерти женщины, которая, по предварительным данным, скончалась от укусов собак, вырвавшихся из вольера ее... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:39
2022-10-25T11:39
2022-10-25T11:39
происшествия
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 25 окт – РИА Новости. Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства смерти женщины, которая, по предварительным данным, скончалась от укусов собак, вырвавшихся из вольера ее родственника, сообщает СУСК РФ по республике.Инцидент произошел в Иволгинском районе Бурятии."Местный житель содержал во дворе своего дома трех крупных агрессивных беспородных собак. Недавно к ним в гости приехала родственница. Хозяин не принял достаточных мер, чтобы оградить ее от нападения животных. Позапрошлой ночью, когда женщина вышла во двор, собаки вырвались из вольера, напали на нее и причинили зубами множество ран, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20221019/iznasilovanie-1825036423.html
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия
В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли женщину
В Бурятии собаки вырвались из вольера и загрызли родственницу своего хозяина