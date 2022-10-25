https://ria.ru/20221025/skhron-1826637669.html
В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ
В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ - РИА Новости, 25.10.2022
В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ
Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с иностранным вооружением, в том числе шведскими гранатометами, предназначенными для украинских... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:49
2022-10-25T14:49
2022-10-25T14:49
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с иностранным вооружением, в том числе шведскими гранатометами, предназначенными для украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее источник РИА Новости сообщил, что спецслужбы ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов, готовивших теракты на территории республики."В результате оперативно-розыскных мероприятий спецслужбами ЛНР выявлен схрон ВСУ с оружием и боеприпасами иностранного производства. Из тайника изъяты автоматы, гранатометы, в том числе марки М4740 производства Швеции, патроны, средства инициирования, взрывчатые вещества", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что схрон был предназначен для обеспечения деятельности украинских ДРГ, планировавших совершение диверсионно-террористических актов на территории республики."Необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов, продолжаются", - дополнил источник.
https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ
В ЛНР спецслужбы обнаружили схрон с иностранным, в том числе шведским, вооружением для ДРГ