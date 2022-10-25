https://ria.ru/20221025/skhron-1826637669.html

В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ

В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ - РИА Новости, 25.10.2022

В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ

Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с иностранным вооружением, в том числе шведскими гранатометами, предназначенными для украинских... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:49

2022-10-25T14:49

2022-10-25T14:49

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с иностранным вооружением, в том числе шведскими гранатометами, предназначенными для украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее источник РИА Новости сообщил, что спецслужбы ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов, готовивших теракты на территории республики."В результате оперативно-розыскных мероприятий спецслужбами ЛНР выявлен схрон ВСУ с оружием и боеприпасами иностранного производства. Из тайника изъяты автоматы, гранатометы, в том числе марки М4740 производства Швеции, патроны, средства инициирования, взрывчатые вещества", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что схрон был предназначен для обеспечения деятельности украинских ДРГ, планировавших совершение диверсионно-террористических актов на территории республики."Необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов, продолжаются", - дополнил источник.

https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр