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В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/skhron-1826637669.html
В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ
В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ - РИА Новости, 25.10.2022
В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ
Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с иностранным вооружением, в том числе шведскими гранатометами, предназначенными для украинских... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:49
2022-10-25T14:49
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с иностранным вооружением, в том числе шведскими гранатометами, предназначенными для украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее источник РИА Новости сообщил, что спецслужбы ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов, готовивших теракты на территории республики."В результате оперативно-розыскных мероприятий спецслужбами ЛНР выявлен схрон ВСУ с оружием и боеприпасами иностранного производства. Из тайника изъяты автоматы, гранатометы, в том числе марки М4740 производства Швеции, патроны, средства инициирования, взрывчатые вещества", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что схрон был предназначен для обеспечения деятельности украинских ДРГ, планировавших совершение диверсионно-террористических актов на территории республики."Необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов, продолжаются", - дополнил источник.
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происшествия, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:49 25.10.2022
 
В ЛНР обнаружили схрон со шведскими гранатометами для украинских ДРГ

В ЛНР спецслужбы обнаружили схрон с иностранным, в том числе шведским, вооружением для ДРГ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВоенная техника в Луганске
Военная техника в Луганске - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военная техника в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Спецслужбы в Луганской Народной Республике обнаружили схрон с иностранным вооружением, в том числе шведскими гранатометами, предназначенными для украинских диверсантов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Ранее источник РИА Новости сообщил, что спецслужбы ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов, готовивших теракты на территории республики.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий спецслужбами ЛНР выявлен схрон ВСУ с оружием и боеприпасами иностранного производства. Из тайника изъяты автоматы, гранатометы, в том числе марки М4740 производства Швеции, патроны, средства инициирования, взрывчатые вещества", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что схрон был предназначен для обеспечения деятельности украинских ДРГ, планировавших совершение диверсионно-террористических актов на территории республики.
"Необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к подготовке диверсионно-террористических актов, продолжаются", - дополнил источник.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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