https://ria.ru/20221025/shkoly-1826446238.html

Почти семь тысяч школ приняли участие в акции "День IT-знаний"

Почти семь тысяч школ приняли участие в акции "День IT-знаний" - РИА Новости, 25.10.2022

Почти семь тысяч школ приняли участие в акции "День IT-знаний"

Почти 7 тысяч школ из 3,5 тысячи населенных пунктов России приняли участие в профориентационной акции "День IT-знаний", сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:28

2022-10-25T10:28

2022-10-25T10:33

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Почти 7 тысяч школ из 3,5 тысячи населенных пунктов России приняли участие в профориентационной акции "День IT-знаний", сообщила пресс-служба министерства просвещения России."Свыше 6,7 тысяч школ из 3,5 тысячи населенных пунктов приняли участие в ежегодной профориентационной акции "День IT-знаний". Масштабный проект для российских школьников провела в шестой раз компания VK при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, Российского общества "Знание", образовательных платформ Сферум и Учи.ру", - говорится в сообщении.Добавляется, что в ходе акции свыше 380 экспертов из разных IT-компаний рассказали о видеотехнологиях, учащиеся школ узнали о том, в каких привычных людям сервисах применяются видеотехнологии, какие специалисты их создают и развивают, эксперты объяснили, какие навыки необходимы для работы в сфере создания видео и в какие школьные предметы нужно начать погружаться уже сейчас. Кроме того, представители компании VK рассказали о том, как устроены и функционируют их сервисы."Уроки прошли офлайн и по видеосвязи. Видеоэфир акции собрал свыше 1,7 миллиона просмотров. Для участия в акции было подано более 7,7 тысяч заявок от учителей", - добавили в ведомстве."Школа должна хорошо обучить предметам, но она не может показать, а как это трансформировать в будущий вид деятельности или сделать основой той или иной профессии. А бизнес может прийти и показать, что на основе физики, математики, информатики ребята смогут стать программистами, делать видеоконтент, заниматься искусственным интеллектом или обучением таких систем", – сказала замминистра просвещения России Татьяна Васильева, ее слова приводятся в сообщении.Ежегодная профориентационная акция "День IT-знаний" проходит уже шестой раз. В прошлом году акция была посвящена теме разработки игр, охватила более 290 тысяч школьников со всей России и собрала более 2 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20221024/nozh-1826306777.html

https://ria.ru/20221012/it-kursy-1823371390.html

https://ria.ru/20221024/cd-1826328823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, российское общество "знание", татьяна васильева (педагог), образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование