https://ria.ru/20221025/seysmosobytiya-1826635369.html

В Петербурге зафиксировали искусственные сейсмособытия у "Северного потока"

В Петербурге зафиксировали искусственные сейсмособытия у "Северного потока" - РИА Новости, 25.10.2022

В Петербурге зафиксировали искусственные сейсмособытия у "Северного потока"

Сейсмические события в Финском заливе рядом с российскими Приморском и Выборгом примерно в районе прохождения "Северного потока", которые ранее были... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:39

2022-10-25T14:39

2022-10-25T14:54

выборг

финский залив

санкт-петербург

газпром

северный поток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Сейсмические события в Финском заливе рядом с российскими Приморском и Выборгом примерно в районе прохождения "Северного потока", которые ранее были зафиксированы Финским Сейсмологическим институтом, не являются тектоническими, они могут быть связаны с деятельностью человека, сообщил РИА Новости начальник сейсмической станции "Пулково" Владимир Крумпан."Мы тоже зафиксировали (сейсмособытия)… Это не тектонические события. Это не землетрясение. А что там было искусственное, я не берусь сказать. Что-то было, связанное с человеческой деятельностью, что-то типа взрывов, по-видимому, может, какие-то строительные работы, может быть, фарватер расчищают или еще что-нибудь", - рассказал он.Ранее сообщалось, что Финский Сейсмологический институт зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе рядом с российскими Приморском и Выборгом примерно в районе прохождения "Северного потока". Они произошли 20 и 21 октября. По данным сейсмологов, взрывы произошли в российских территориальных водах примерно в 40 километрах к юго-западу от Выборга. Согласно информации на карте на сайте "Газпрома", примерно в том же районе проходит нитка газопровода "Северный поток", однако точное расстояние от мест сейсмособытий до самого трубопровода не определено.Сейсмособытия происходили с 12.35 до 18.32 мск: в 12.35 зарегистрирован толчок магнитудой 2,0, в 14.02 - магнитудой 1,5, в 17.54 - магнитудой 1,5, в 18.32 - магнитудой 1,4. Еще одно сейсмособытие было зафиксировано в пятницу примерно в этом же районе в том же промежутке времени. По оценкам сейсмолога Сейсмологического института университета Хельсинки Яри Корстрёма, которые приводит газета Финляндии Helsingin sanomat, речь идет о сравнительно небольших взрывах, примерно 50-100 килограммов взрывчатки. Сейсмолог отказался строить догадки о причинах случившегося.

https://ria.ru/20221022/nato-1825964232.html

https://ria.ru/20221021/terakt-1825662555.html

выборг

финский залив

санкт-петербург

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выборг, финский залив, санкт-петербург, газпром, северный поток