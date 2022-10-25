https://ria.ru/20221025/rpts-1826601263.html
В приходах РПЦ в Донбассе работают 14 гуманитарных центров
В приходах РПЦ в Донбассе работают 14 гуманитарных центров - РИА Новости, 25.10.2022
В приходах РПЦ в Донбассе работают 14 гуманитарных центров
Ежедневно более 3000 человек получают помощь в 14 гуманитарных центрах, развёрнутых в приходах Русской православной церкви в Донбассе и Новороссии, заявил... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:07
2022-10-25T13:07
2022-10-25T13:26
религия
сергей кириенко
донбасс
новороссия
россия
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Ежедневно более 3000 человек получают помощь в 14 гуманитарных центрах, развёрнутых в приходах Русской православной церкви в Донбассе и Новороссии, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Прямо сейчас на Донбассе и Новороссии работают 14 гуманитарных центров в приходах РПЦ, в которых каждый день, в том числе сегодня, более 3000 человек получают горячее питание, получают помощь, поддержку не только материальную, но и духовную, потому что в этих условиях иногда это не менее важно", -сказал Кириенко в ходе Всемирного русского народного собора.Он отметил, что у каждого человека есть возможность проявить свою сопричастность и солидарность."Кто-то может обеспечить сбор средств для поддержки военнослужащих и для помощи семьям участников специальной военной операции, кто-то может помочь в направлении тёплых вещей, кто-то помочь беженцам в гуманитарных центах или пунктах временного размещения, особенно сейчас, когда из под обстрелов вырублены бежать на территорию РФ большое количество жителей Херсонской области, особенно с правого берега, которые очень нуждаются в этой помощи и поддержке", - добавил Кириенко.
https://ria.ru/20221020/rpts-1825456689.html
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сергей кириенко, донбасс, новороссия, россия, русская православная церковь, общество
Религия, Сергей Кириенко, Донбасс, Новороссия, Россия, Русская православная церковь, Общество
13:07 25.10.2022 (обновлено: 13:26 25.10.2022)
В приходах РПЦ в Донбассе работают 14 гуманитарных центров
Кириенко: в Донбассе и Новороссии в приходах РПЦ работают 14 гуманитарных центров