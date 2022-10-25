https://ria.ru/20221025/razgovor-1826784971.html
Зеленский пригласил нового премьера Великобритании на Украину
Зеленский пригласил нового премьера Великобритании на Украину - РИА Новости, 25.10.2022
Зеленский пригласил нового премьера Великобритании на Украину
Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с новым премьером Великобритании Риши Сунаком, пригласил его на Украину. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:58
2022-10-25T22:58
2022-10-25T22:58
в мире
риши сунак
владимир зеленский
борис джонсон
украина
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с новым премьером Великобритании Риши Сунаком, пригласил его на Украину.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826769340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, владимир зеленский, борис джонсон, украина, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Украина, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
Зеленский пригласил нового премьера Великобритании на Украину
Зеленский заявил, пригласил нового премьера Великобритании Сунака на Украину