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Зеленский пригласил нового премьера Великобритании на Украину - РИА Новости, 25.10.2022
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Зеленский пригласил нового премьера Великобритании на Украину
Зеленский пригласил нового премьера Великобритании на Украину - РИА Новости, 25.10.2022
Зеленский пригласил нового премьера Великобритании на Украину
Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с новым премьером Великобритании Риши Сунаком, пригласил его на Украину. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T22:58
2022-10-25T22:58
в мире
риши сунак
владимир зеленский
борис джонсон
украина
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с новым премьером Великобритании Риши Сунаком, пригласил его на Украину.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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в мире, риши сунак, владимир зеленский, борис джонсон, украина, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Борис Джонсон, Украина, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
22:58 25.10.2022
 
Зеленский пригласил нового премьера Великобритании на Украину

Зеленский заявил, пригласил нового премьера Великобритании Сунака на Украину

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с новым премьером Великобритании Риши Сунаком, пригласил его на Украину.
"Как раз перед тем, как записывать это обращение, говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком... Пригласил господина премьер-министра посетить Украину", - заявил Зеленский в своем ежедневном видеообращении.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.
Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 20:38
В Сети раскрыли смысл поста Зеленского о новом премьере Британии
 
В миреРиши СунакВладимир ЗеленскийБорис ДжонсонУкраинаВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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