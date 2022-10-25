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Путин отметил важную роль Казахстана в международных делах - РИА Новости, 25.10.2022
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Путин отметил важную роль Казахстана в международных делах
Путин отметил важную роль Казахстана в международных делах - РИА Новости, 25.10.2022
Путин отметил важную роль Казахстана в международных делах
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики, отметив достижения республики в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:56
2022-10-25T12:56
владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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АСТАНА, 25 окт - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики, отметив достижения республики в различных сферах и важную роль в международных делах, сообщила пресс-служба Токаева."Казахстан добился впечатляющих результатов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, играет важную роль в международных делах. Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами успешно развиваются", - приводится содержание телеграммы российского лидера.Путин пожелал Токаеву и народу Казахстана мира и благополучия.День Республики празднуют в Казахстане 25 октября.
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владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире
Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, В мире
12:56 25.10.2022
 
Путин отметил важную роль Казахстана в международных делах

Путин поздравил Токаева и отметил важную роль Казахстана в международных делах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 25 окт - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики, отметив достижения республики в различных сферах и важную роль в международных делах, сообщила пресс-служба Токаева.
"Казахстан добился впечатляющих результатов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, играет важную роль в международных делах. Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами успешно развиваются", - приводится содержание телеграммы российского лидера.
Путин пожелал Токаеву и народу Казахстана мира и благополучия.
День Республики празднуют в Казахстане 25 октября.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 11:43
Токаев высказался об отношениях России и Казахстана
 
Владимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
 
 
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