https://ria.ru/20221025/prazdniki-1826225523.html

Аналитики узнали, где россияне планируют отдыхать на ноябрьские праздники

Аналитики узнали, где россияне планируют отдыхать на ноябрьские праздники - РИА Новости, 25.10.2022

Аналитики узнали, где россияне планируют отдыхать на ноябрьские праздники

Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T06:16

2022-10-25T06:16

2022-10-25T12:56

туризм

новости - туризм

москва

санкт-петербург

туту.ру

отдых в россии

россия

праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817354510_0:62:703:457_1920x0_80_0_0_74ef5cba50bd1635ebc812205a9614c1.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру.Абсолютное большинство поездок запланировано по России — 95 процентов, следует из исследования спроса на ж/д билеты в период с 3 по 6 ноября. Оставшиеся пять процентов собираются отдыхать за рубежом.В топе самые востребованных — путешествия из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск. Суммарно на эти два направления приходится почти половина всех билетов, поясняют в Туту.ру. Популярны и другие белорусские города: Могилев, Гомель, Витебск.Что касается внутреннего туризма, на первом месте в рейтинге — поездки из Москвы в Санкт-Петербург. Также востребованы ж/д билеты из столицы в Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар."Доли последних трех маршрутов выросли в несколько раз, — отмечают в пресс-службе. — Связано это с закрытием аэропортов на юге России. Туристы пересаживаются на поезда или автобусы, чтобы добраться в южные регионы".Уточняется, что средний чек за билет по России составляет 2 669 рублей в одну сторону, за границу — 3 266 рублей.Кроме того, аналитики составили список самых бюджетных направлений для отдыха на праздники. Из Москвы дешевле всего (до 1500 рублей в одну сторону) обойдутся билеты в Калугу, Тулу, Вязьму, Ростов Великий, Смоленск, Иваново. А из Петербурга — в Волхов, Выборг, Лахденпохью, Псков, Великие Луки, Печоры, Валдай.

https://ria.ru/20221024/baykal-1826188091.html

москва

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, москва, санкт-петербург, туту.ру, отдых в россии, россия, праздники, цены, туризм, туристы