https://ria.ru/20221025/prazdniki-1826225523.html
Аналитики узнали, где россияне планируют отдыхать на ноябрьские праздники
Аналитики узнали, где россияне планируют отдыхать на ноябрьские праздники - РИА Новости, 25.10.2022
Аналитики узнали, где россияне планируют отдыхать на ноябрьские праздники
Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T06:16
2022-10-25T06:16
2022-10-25T12:56
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Аналитики назвали самые популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру.Абсолютное большинство поездок запланировано по России — 95 процентов, следует из исследования спроса на ж/д билеты в период с 3 по 6 ноября. Оставшиеся пять процентов собираются отдыхать за рубежом.В топе самые востребованных — путешествия из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск. Суммарно на эти два направления приходится почти половина всех билетов, поясняют в Туту.ру. Популярны и другие белорусские города: Могилев, Гомель, Витебск.Что касается внутреннего туризма, на первом месте в рейтинге — поездки из Москвы в Санкт-Петербург. Также востребованы ж/д билеты из столицы в Нижний Новгород, Казань, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар."Доли последних трех маршрутов выросли в несколько раз, — отмечают в пресс-службе. — Связано это с закрытием аэропортов на юге России. Туристы пересаживаются на поезда или автобусы, чтобы добраться в южные регионы".Уточняется, что средний чек за билет по России составляет 2 669 рублей в одну сторону, за границу — 3 266 рублей.Кроме того, аналитики составили список самых бюджетных направлений для отдыха на праздники. Из Москвы дешевле всего (до 1500 рублей в одну сторону) обойдутся билеты в Калугу, Тулу, Вязьму, Ростов Великий, Смоленск, Иваново. А из Петербурга — в Волхов, Выборг, Лахденпохью, Псков, Великие Луки, Печоры, Валдай.
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РИА Новости
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06:16 25.10.2022 (обновлено: 12:56 25.10.2022)
Аналитики узнали, где россияне планируют отдыхать на ноябрьские праздники
В Туту.ру назвали самые популярные направления для отдыха на ноябрьские праздники