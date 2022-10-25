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СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок - РИА Новости, 25.10.2022
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СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок
СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок - РИА Новости, 25.10.2022
СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку состояния квартиры пенсионерки в Волгограде, пожаловавшейся на... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:01
2022-10-25T11:01
происшествия
александр бастрыкин
жилье
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку состояния квартиры пенсионерки в Волгограде, пожаловавшейся на обрушение потолка, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, в местных СМИ появилась информация о том, что у жительницы Волгограда, пережившей Сталинградскую битву, обвалился в квартире потолок. Утверждается, что представители фонда капремонта и других ведомств осмотрели жилье и составили акт, но мер по исправлению ситуации не предприняли."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. организовать по данному факту проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
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происшествия, александр бастрыкин, жилье, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Жилье, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
11:01 25.10.2022
 
СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок

Бастрыкин поручил СК проверить квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку состояния квартиры пенсионерки в Волгограде, пожаловавшейся на обрушение потолка, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным ведомства, в местных СМИ появилась информация о том, что у жительницы Волгограда, пережившей Сталинградскую битву, обвалился в квартире потолок. Утверждается, что представители фонда капремонта и других ведомств осмотрели жилье и составили акт, но мер по исправлению ситуации не предприняли.
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. организовать по данному факту проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинЖильеВолгоградВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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