https://ria.ru/20221025/potolok-1826457663.html
СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок
СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок - РИА Новости, 25.10.2022
СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку состояния квартиры пенсионерки в Волгограде, пожаловавшейся на... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:01
2022-10-25T11:01
2022-10-25T11:01
происшествия
александр бастрыкин
жилье
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку состояния квартиры пенсионерки в Волгограде, пожаловавшейся на обрушение потолка, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, в местных СМИ появилась информация о том, что у жительницы Волгограда, пережившей Сталинградскую битву, обвалился в квартире потолок. Утверждается, что представители фонда капремонта и других ведомств осмотрели жилье и составили акт, но мер по исправлению ситуации не предприняли."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. организовать по данному факту проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
https://radiosputnik.ria.ru/20220908/krysha-1815412536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, жилье, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Жилье, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок
Бастрыкин поручил СК проверить квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок