https://ria.ru/20221025/potolok-1826457663.html

СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок

СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок - РИА Новости, 25.10.2022

СК проверит квартиру пенсионерки из Волгограда, где обвалился потолок

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку состояния квартиры пенсионерки в Волгограде, пожаловавшейся на... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:01

2022-10-25T11:01

2022-10-25T11:01

происшествия

александр бастрыкин

жилье

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 25 окт – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку состояния квартиры пенсионерки в Волгограде, пожаловавшейся на обрушение потолка, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, в местных СМИ появилась информация о том, что у жительницы Волгограда, пережившей Сталинградскую битву, обвалился в квартире потолок. Утверждается, что представители фонда капремонта и других ведомств осмотрели жилье и составили акт, но мер по исправлению ситуации не предприняли."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Семенову В.И. организовать по данному факту проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20220908/krysha-1815412536.html

волгоград

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, александр бастрыкин, жилье, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)