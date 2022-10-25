https://ria.ru/20221025/ponyatiya-1826668537.html

Патриарх предложил ввести в стратегию нацбезопасности России новые понятия

Патриарх предложил ввести в стратегию нацбезопасности России новые понятия - РИА Новости, 25.10.2022

Патриарх предложил ввести в стратегию нацбезопасности России новые понятия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), предложил ввести в стратегию национальной безопасности... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:58

2022-10-25T15:58

2022-10-25T15:58

религия

религия

россия

врнс

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), предложил ввести в стратегию национальной безопасности РФ понятия любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности.Стратегия национальной безопасности — это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Текущую его редакцию президент России Владимир Путин утвердил 3 июля 2021 года."В стратегии национальной безопасности у нас предпринята попытка описать некую систему ценностей. Процитирую вам: высшие ценности – это жизнь... а вот дальше у нас идет заимствование из западноевропейской философии: достоинство, права и свободы человека... Не отрицая ценности свободы и прав человека, как же не сказать о любви к Отечеству, о верности, долге, жертвенности? Есть еще о чем думать и о чем говорить с людьми, которые с нами не согласны, но в стратегию национальной безопасности должны войти эти вечные ценности, которые не обуславливаются политическим контекстом", - сказал патриарх.Он отметил, что в стратегии необходима иерархия ценностей."Никто из нас не отрицает ни права, ни достоинство человека, но можно ли это ставить сразу после жизни? Ведь должен быть приоритет, причем не только ценностный приоритет, но и исторический приоритет: что, до гуманистических идей, которые возникли в контексте западноевропейского развития в достаточно позднее время, не было никаких ценностей? А вера, а любовь к Отечеству, а жертвенность, без которой немыслима наша история? <...> Но ни вера, ни жертвенность не присутствуют в списке ценностей в стратегии национальной безопасности 2021 года", - сказал глава Русской церкви.ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью – заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. ВРНС возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://ria.ru/20221025/tsennosti-1826598273.html

https://ria.ru/20221025/religiya-1826465438.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, россия, врнс, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)