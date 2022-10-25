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В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
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В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации
В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации
Жители Воронежской области и предприятия региона собрали около 62 миллионов рублей для участников спецоперации на Украине и перебравшихся в регион беженцев,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:17
2022-10-25T11:17
воронежская область
общество
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
украина
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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Жители Воронежской области и предприятия региона собрали около 62 миллионов рублей для участников спецоперации на Украине и перебравшихся в регион беженцев, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.По его словам, на эти деньги для беженцев приобрели предметы первой необходимости, одежду и обувь, приборы для измерения артериального давления. Для детей закупили школьные принадлежности, канцтовары, форму, а некоторым жителям помогли оплатить нотариальные услуги и услуги по переводу документов на русский язык."Продолжаем направлять деньги и на помощь участникам СВО, в том числе мобилизованным. Приобрели одежду, обувь, спальные мешки, предметы быта, средства связи, РЭБ, коптеры. Конечно же, помогаем в этом и деньгами бюджета и личными взносами сотрудников облправительства", - сообщил Гусев.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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общество, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, украина
Воронежская область, Общество, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Украина
11:17 25.10.2022
 
В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации

Гусев: в Воронежской области собрали 62 миллиона рублей для беженцев и участников СВО

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в медиабанкЖители Донбасса в столовой на территории детского лагеря "Голубой экран" в Воронеже
Жители Донбасса в столовой на территории детского лагеря Голубой экран в Воронеже - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса в столовой на территории детского лагеря "Голубой экран" в Воронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Жители Воронежской области и предприятия региона собрали около 62 миллионов рублей для участников спецоперации на Украине и перебравшихся в регион беженцев, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
"На сегодня, в фонд социальной поддержки поступило почти 62 миллиона рублей. В том числе это деньги от жителей области, организаций и предприятий. 36,4 миллиона рублей мы направили на помощь гражданам, покинувшим места проживания в связи с СВО", - написал Гусев.
По его словам, на эти деньги для беженцев приобрели предметы первой необходимости, одежду и обувь, приборы для измерения артериального давления. Для детей закупили школьные принадлежности, канцтовары, форму, а некоторым жителям помогли оплатить нотариальные услуги и услуги по переводу документов на русский язык.
"Продолжаем направлять деньги и на помощь участникам СВО, в том числе мобилизованным. Приобрели одежду, обувь, спальные мешки, предметы быта, средства связи, РЭБ, коптеры. Конечно же, помогаем в этом и деньгами бюджета и личными взносами сотрудников облправительства", - сообщил Гусев.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
 
Воронежская областьОбществоАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьУкраина
 
 
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