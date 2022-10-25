https://ria.ru/20221025/pomosch-1826464568.html

В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации

В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022

В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации

Жители Воронежской области и предприятия региона собрали около 62 миллионов рублей для участников спецоперации на Украине и перебравшихся в регион беженцев,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:17

2022-10-25T11:17

2022-10-25T11:17

воронежская область

общество

александр гусев (государственный служащий)

воронежская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774036762_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_0b6f3afaf5a069fa2a80a52e5e4d93a2.jpg

ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Жители Воронежской области и предприятия региона собрали около 62 миллионов рублей для участников спецоперации на Украине и перебравшихся в регион беженцев, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.По его словам, на эти деньги для беженцев приобрели предметы первой необходимости, одежду и обувь, приборы для измерения артериального давления. Для детей закупили школьные принадлежности, канцтовары, форму, а некоторым жителям помогли оплатить нотариальные услуги и услуги по переводу документов на русский язык."Продолжаем направлять деньги и на помощь участникам СВО, в том числе мобилизованным. Приобрели одежду, обувь, спальные мешки, предметы быта, средства связи, РЭБ, коптеры. Конечно же, помогаем в этом и деньгами бюджета и личными взносами сотрудников облправительства", - сообщил Гусев.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.

воронежская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, украина