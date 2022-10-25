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В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации
В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации - РИА Новости, 25.10.2022
В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации
Жители Воронежской области и предприятия региона собрали около 62 миллионов рублей для участников спецоперации на Украине и перебравшихся в регион беженцев,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:17
2022-10-25T11:17
2022-10-25T11:17
воронежская область
общество
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
украина
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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Жители Воронежской области и предприятия региона собрали около 62 миллионов рублей для участников спецоперации на Украине и перебравшихся в регион беженцев, сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.По его словам, на эти деньги для беженцев приобрели предметы первой необходимости, одежду и обувь, приборы для измерения артериального давления. Для детей закупили школьные принадлежности, канцтовары, форму, а некоторым жителям помогли оплатить нотариальные услуги и услуги по переводу документов на русский язык."Продолжаем направлять деньги и на помощь участникам СВО, в том числе мобилизованным. Приобрели одежду, обувь, спальные мешки, предметы быта, средства связи, РЭБ, коптеры. Конечно же, помогаем в этом и деньгами бюджета и личными взносами сотрудников облправительства", - сообщил Гусев.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, украина
Воронежская область, Общество, Александр Гусев (государственный служащий), Воронежская область, Украина
В Воронежской области собрали деньги для беженцев и участников спецоперации
Гусев: в Воронежской области собрали 62 миллиона рублей для беженцев и участников СВО
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости.
Жители Воронежской области и предприятия региона собрали около 62 миллионов рублей для участников спецоперации на Украине и перебравшихся в регион беженцев, сообщил во вторник в своем Telegram-канале
губернатор Александр Гусев.
"На сегодня, в фонд социальной поддержки поступило почти 62 миллиона рублей. В том числе это деньги от жителей области, организаций и предприятий. 36,4 миллиона рублей мы направили на помощь гражданам, покинувшим места проживания в связи с СВО", - написал Гусев.
По его словам, на эти деньги для беженцев приобрели предметы первой необходимости, одежду и обувь, приборы для измерения артериального давления. Для детей закупили школьные принадлежности, канцтовары, форму, а некоторым жителям помогли оплатить нотариальные услуги и услуги по переводу документов на русский язык.
"Продолжаем направлять деньги и на помощь участникам СВО, в том числе мобилизованным. Приобрели одежду, обувь, спальные мешки, предметы быта, средства связи, РЭБ, коптеры. Конечно же, помогаем в этом и деньгами бюджета и личными взносами сотрудников облправительства", - сообщил Гусев.
Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.