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Громкое антироссийское заявление Моравецкого разозлило поляков - РИА Новости, 25.10.2022
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Громкое антироссийское заявление Моравецкого разозлило поляков
Громкое антироссийское заявление Моравецкого разозлило поляков - РИА Новости, 25.10.2022
Громкое антироссийское заявление Моравецкого разозлило поляков
Польские пользователи Twitter негативно оценили заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о поддержке Киева. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:20
2022-10-25T19:14
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Польские пользователи Twitter негативно оценили заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о поддержке Киева."Любой, кто не поддерживает Украину, либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией; или же и то и другое", — написал политик.Пользователи раскритиковали резкое высказывание, обвинив Моравецкого в двойных стандартах."Лицемер", — написал Stanislaw Janecki."У твоей цивилизации два центра — один на Уолл-стрит, другой — в Палестине", — заявил Piotr Mikulski."Я однозначно не согласен с ценностями ТВОЕЙ цивилизации, Матеуш", — высказался Thomas Fontaine."Какими ценностями? Лицемерием?" — с иронией спросил Mayookh ep."А мог бы пан поддержать Польшу и поляков? Хотя бы раз в неделю? Или мы ему мешаем "делать приятно" американцам", — выразил негодование пользователь."К этому добавим цензуру, которую вы нам впихиваете. Раньше нельзя было говорить плохо о ковиде, теперь нельзя плохо говорить об Украине. Браво, демократия, браво!" — заключил Tomek.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221025/polsha-1826543316.html
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в мире, матеуш моравецкий, владимир путин, россия, украина, польша, twitter
В мире, Матеуш Моравецкий, Владимир Путин, Россия, Украина, Польша, Twitter
18:20 25.10.2022 (обновлено: 19:14 25.10.2022)
 
Громкое антироссийское заявление Моравецкого разозлило поляков

Польские пользователи Twitter пришли в ярость после заявления Моравецкого о России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Польские пользователи Twitter негативно оценили заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о поддержке Киева.
"Любой, кто не поддерживает Украину, либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией; или же и то и другое", — написал политик.
Пользователи раскритиковали резкое высказывание, обвинив Моравецкого в двойных стандартах.
"Лицемер", — написал Stanislaw Janecki.
"У твоей цивилизации два центра — один на Уолл-стрит, другой — в Палестине", — заявил Piotr Mikulski.
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"Я однозначно не согласен с ценностями ТВОЕЙ цивилизации, Матеуш", — высказался Thomas Fontaine.
"Какими ценностями? Лицемерием?" — с иронией спросил Mayookh ep.
"А мог бы пан поддержать Польшу и поляков? Хотя бы раз в неделю? Или мы ему мешаем "делать приятно" американцам", — выразил негодование пользователь.
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"К этому добавим цензуру, которую вы нам впихиваете. Раньше нельзя было говорить плохо о ковиде, теперь нельзя плохо говорить об Украине. Браво, демократия, браво!" — заключил Tomek.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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