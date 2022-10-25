https://ria.ru/20221025/polsha-1826735844.html

Громкое антироссийское заявление Моравецкого разозлило поляков

Громкое антироссийское заявление Моравецкого разозлило поляков - РИА Новости, 25.10.2022

Громкое антироссийское заявление Моравецкого разозлило поляков

Польские пользователи Twitter негативно оценили заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о поддержке Киева. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:20

2022-10-25T18:20

2022-10-25T19:14

в мире

матеуш моравецкий

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Польские пользователи Twitter негативно оценили заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о поддержке Киева."Любой, кто не поддерживает Украину, либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией; или же и то и другое", — написал политик.Пользователи раскритиковали резкое высказывание, обвинив Моравецкого в двойных стандартах."Лицемер", — написал Stanislaw Janecki."У твоей цивилизации два центра — один на Уолл-стрит, другой — в Палестине", — заявил Piotr Mikulski."Я однозначно не согласен с ценностями ТВОЕЙ цивилизации, Матеуш", — высказался Thomas Fontaine."Какими ценностями? Лицемерием?" — с иронией спросил Mayookh ep."А мог бы пан поддержать Польшу и поляков? Хотя бы раз в неделю? Или мы ему мешаем "делать приятно" американцам", — выразил негодование пользователь."К этому добавим цензуру, которую вы нам впихиваете. Раньше нельзя было говорить плохо о ковиде, теперь нельзя плохо говорить об Украине. Браво, демократия, браво!" — заключил Tomek.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221025/polsha-1826543316.html

https://ria.ru/20221025/germaniya-1826605090.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/ugol-1826648478.html

россия

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польша

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в мире, матеуш моравецкий, владимир путин, россия, украина, польша, twitter