18:20 25.10.2022 (обновлено: 19:14 25.10.2022)
Громкое антироссийское заявление Моравецкого разозлило поляков
Польские пользователи Twitter пришли в ярость после заявления Моравецкого о России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Польские пользователи Twitter негативно оценили заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого о поддержке Киева.
"Любой, кто не поддерживает Украину, либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией; или же и то и другое", — написал политик.
Пользователи раскритиковали резкое высказывание, обвинив Моравецкого в двойных стандартах.
"Лицемер", — написал Stanislaw Janecki.
"У твоей цивилизации два центра — один на Уолл-стрит, другой — в Палестине", — заявил Piotr Mikulski.
"Я однозначно не согласен с ценностями ТВОЕЙ цивилизации, Матеуш", — высказался Thomas Fontaine.
"Какими ценностями? Лицемерием?" — с иронией спросил Mayookh ep.
"А мог бы пан поддержать Польшу и поляков? Хотя бы раз в неделю? Или мы ему мешаем "делать приятно" американцам", — выразил негодование пользователь.
"К этому добавим цензуру, которую вы нам впихиваете. Раньше нельзя было говорить плохо о ковиде, теперь нельзя плохо говорить об Украине. Браво, демократия, браво!" — заключил Tomek.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.