https://ria.ru/20221025/otstavka-1826599007.html

Король Британии принял отставку Трасс

Король Британии принял отставку Трасс - РИА Новости, 25.10.2022

Король Британии принял отставку Трасс

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, говорится в заявлении Букингемского дворца. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:02

2022-10-25T13:02

2022-10-25T13:14

в мире

лиз трасс

авто

риши сунак

борис джонсон

отставка трасс с поста премьера британии

великобритания

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, говорится в заявлении Букингемского дворца."Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королем этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял", - сказано в заявлении.Выступив со своей последней речью в качестве премьера во вторник утром, Трасс отправилась в Букингемский дворец на аудиенцию к королю.Вслед за Трасс к монарху отправится избранный накануне глава правящей Консервативной партии Риши Сунак. Карл III назначит его премьер-министром и поручит сформировать новое правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221024/ekoaktivisty-1826369476.html

https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html

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