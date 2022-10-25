https://ria.ru/20221025/otstavka-1826599007.html
Король Британии принял отставку Трасс
Король Британии принял отставку Трасс - РИА Новости, 25.10.2022
Король Британии принял отставку Трасс
Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, говорится в заявлении Букингемского дворца. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:02
2022-10-25T13:02
2022-10-25T13:14
в мире
лиз трасс
авто
риши сунак
борис джонсон
отставка трасс с поста премьера британии
великобритания
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, говорится в заявлении Букингемского дворца."Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королем этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял", - сказано в заявлении.Выступив со своей последней речью в качестве премьера во вторник утром, Трасс отправилась в Букингемский дворец на аудиенцию к королю.Вслед за Трасс к монарху отправится избранный накануне глава правящей Консервативной партии Риши Сунак. Карл III назначит его премьер-министром и поручит сформировать новое правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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в мире, лиз трасс, авто, риши сунак, борис джонсон, отставка трасс с поста премьера британии, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Авто, Риши Сунак, Борис Джонсон, Отставка Трасс с поста премьера Британии, Великобритания
13:02 25.10.2022 (обновлено: 13:14 25.10.2022)
Король Британии принял отставку Трасс
Король Британии Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс