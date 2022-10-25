https://ria.ru/20221025/otravlenie-1826621503.html
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье - РИА Новости, 25.10.2022
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье
Источником отравления 23 человек в школе в селе Ромны Амурской области стал заболевший норовирусной инфекцией повар, сообщает управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:59
2022-10-25T13:59
2022-10-25T13:59
происшествия
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Источником отравления 23 человек в школе в селе Ромны Амурской области стал заболевший норовирусной инфекцией повар, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.Ранее прокуратура сообщала, что в Ромненской средней общеобразовательной школе с 21 по 22 октября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. Как уточнили в Роспотребнадзоре, 12 отравившихся — это дети. Пострадавшие могли заразиться через готовую продукцию, которая не подвергалась термической обработке."В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что острый очаг с множественными случаями заражения в образовательном учреждении был вызван норовирусной инфекцией. Источником инфекции послужил повар с клиникой острой кишечной инфекции, который накануне был занят в приготовлении пищи. В клиническом материале данного работника обнаружена РНК норовируса", - говорится в сообщении.Состояние больных оценивают как удовлетворительное, они получают лечение на дому. Школу перевели на дистанционный режим работы, там идет дезинфекция.
https://ria.ru/20220923/otravlenie-1818907450.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье
Причиной отравления школьников в Приамурье стала норовирусная инфекция у повара
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости.
Источником отравления 23 человек в школе в селе Ромны Амурской области стал заболевший норовирусной инфекцией повар, сообщает
управление Роспотребнадзора по региону.
Ранее прокуратура сообщала, что в Ромненской средней общеобразовательной школе с 21 по 22 октября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. Как уточнили в Роспотребнадзоре, 12 отравившихся — это дети. Пострадавшие могли заразиться через готовую продукцию, которая не подвергалась термической обработке.
"В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что острый очаг с множественными случаями заражения в образовательном учреждении был вызван норовирусной инфекцией. Источником инфекции послужил повар с клиникой острой кишечной инфекции, который накануне был занят в приготовлении пищи. В клиническом материале данного работника обнаружена РНК норовируса", - говорится в сообщении.
Состояние больных оценивают как удовлетворительное, они получают лечение на дому. Школу перевели на дистанционный режим работы, там идет дезинфекция.