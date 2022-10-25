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В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье - РИА Новости, 25.10.2022
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В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье - РИА Новости, 25.10.2022
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье
Источником отравления 23 человек в школе в селе Ромны Амурской области стал заболевший норовирусной инфекцией повар, сообщает управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:59
2022-10-25T13:59
происшествия
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Источником отравления 23 человек в школе в селе Ромны Амурской области стал заболевший норовирусной инфекцией повар, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.Ранее прокуратура сообщала, что в Ромненской средней общеобразовательной школе с 21 по 22 октября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. Как уточнили в Роспотребнадзоре, 12 отравившихся — это дети. Пострадавшие могли заразиться через готовую продукцию, которая не подвергалась термической обработке."В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что острый очаг с множественными случаями заражения в образовательном учреждении был вызван норовирусной инфекцией. Источником инфекции послужил повар с клиникой острой кишечной инфекции, который накануне был занят в приготовлении пищи. В клиническом материале данного работника обнаружена РНК норовируса", - говорится в сообщении.Состояние больных оценивают как удовлетворительное, они получают лечение на дому. Школу перевели на дистанционный режим работы, там идет дезинфекция.
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происшествия, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
13:59 25.10.2022
 
В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье

Причиной отравления школьников в Приамурье стала норовирусная инфекция у повара

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Источником отравления 23 человек в школе в селе Ромны Амурской области стал заболевший норовирусной инфекцией повар, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Ранее прокуратура сообщала, что в Ромненской средней общеобразовательной школе с 21 по 22 октября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. Как уточнили в Роспотребнадзоре, 12 отравившихся — это дети. Пострадавшие могли заразиться через готовую продукцию, которая не подвергалась термической обработке.
"В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что острый очаг с множественными случаями заражения в образовательном учреждении был вызван норовирусной инфекцией. Источником инфекции послужил повар с клиникой острой кишечной инфекции, который накануне был занят в приготовлении пищи. В клиническом материале данного работника обнаружена РНК норовируса", - говорится в сообщении.
Состояние больных оценивают как удовлетворительное, они получают лечение на дому. Школу перевели на дистанционный режим работы, там идет дезинфекция.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 12:49
В Ростовской области девять детей отравились после обеда в школе
 
ПроисшествияАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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