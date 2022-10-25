https://ria.ru/20221025/otravlenie-1826621503.html

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье - РИА Новости, 25.10.2022

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Приамурье

Источником отравления 23 человек в школе в селе Ромны Амурской области стал заболевший норовирусной инфекцией повар, сообщает управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:59

2022-10-25T13:59

2022-10-25T13:59

происшествия

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт – РИА Новости. Источником отравления 23 человек в школе в селе Ромны Амурской области стал заболевший норовирусной инфекцией повар, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.Ранее прокуратура сообщала, что в Ромненской средней общеобразовательной школе с 21 по 22 октября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. Как уточнили в Роспотребнадзоре, 12 отравившихся — это дети. Пострадавшие могли заразиться через готовую продукцию, которая не подвергалась термической обработке."В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что острый очаг с множественными случаями заражения в образовательном учреждении был вызван норовирусной инфекцией. Источником инфекции послужил повар с клиникой острой кишечной инфекции, который накануне был занят в приготовлении пищи. В клиническом материале данного работника обнаружена РНК норовируса", - говорится в сообщении.Состояние больных оценивают как удовлетворительное, они получают лечение на дому. Школу перевели на дистанционный режим работы, там идет дезинфекция.

https://ria.ru/20220923/otravlenie-1818907450.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)