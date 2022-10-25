Премьер-министр Британии Сунак рассказал об ошибках прошлого правительства
Премьер Британии Сунак: прошлое правительство допустило ошибки, которые стоит исправить
© AP Photo / David CliffРиши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне
© AP Photo / David Cliff
Риши Сунак покидает штаб-квартиру Консервативной партии в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Риши Сунак в первом обращении в качестве премьера Великобритании заявил, что предыдущее правительство допустило некоторые ошибки, которые ему предстоит исправить.
"Некоторые ошибки были допущены. Они не исходили из плохих намерений. На самом деле наоборот. Но все равно это были ошибки. И я был избран лидером партии и премьером, чтобы их исправить, и эта работа начинается незамедлительно", - заявил Сунак в ходе обращения к нации, которое транслировалось британскими телеканалами.
Он выразил признательность своей предшественнице Лиз Трасс, отметив ее сильное желание исправить экономическую ситуацию в стране.
Сунак также пообещал объединить страну "не словами, а поступками". Он отметил, что будет придерживаться манифеста правящей Консервативной партии и постарается вернут доверие населения.
Сунак стал первым премьером, который был назначен королем Карлом III, и уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового "плана поддержки" экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга.
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