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В зоне спецоперации идет сражение за русский мир, заявил Кириенко - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/operatsiya-1826598126.html
В зоне спецоперации идет сражение за русский мир, заявил Кириенко
В зоне спецоперации идет сражение за русский мир, заявил Кириенко - РИА Новости, 25.10.2022
В зоне спецоперации идет сражение за русский мир, заявил Кириенко
Против России идёт беспрецедентная война, и ни у кого не должно быть сомнений, что в Херсонской области идёт сражение за русский мир, который исторически стал... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:58
2022-10-25T12:58
специальная военная операция на украине
сергей кириенко
россия
общество
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Против России идёт беспрецедентная война, и ни у кого не должно быть сомнений, что в Херсонской области идёт сражение за русский мир, который исторически стал родиной для сотен национальностей, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Мы должны точно понимать, что ни у кого из нас не может быть сомнений, что сегодня там на артемовском, краснолиманском, николаевском, криворожском направлении Херсонской области на поле боя идёт сражение за всех русских людей, идёт сражение за наше отечество, за наш русский мир, который исторически стал родиной для людей сотен национальностей, мир который сберёг их родные языки и приумножил их культуру, тот самый мир, который научил нас жить в добрососедству и единении", - сказал Кириенко, обращаясь участникам Всемирного русского народного собора.Он отметил, что собор проходит в особенных условиях. "Время поменялось совсем, мы понимаем, что сейчас другое время, мы понимаем, что против России сегодня реально идёт война, причем не только военное противостояние всего блока НАТО, но и беспрецедентная экономическая война – такого количества санкций в истории не было ни против одной страны в мире, идёт беспрецедентная информационная и психологическая война, и целью этой войны, конечно, является разрушение и суверенитета, идентичности, в идеале - расчленение страны, и мы должны понимать, что произошедшие изменения нельзя просто переждать, нельзя просто отсидеться в стороне, пока все пройдёт, нормализуется", - заявил Кириенко.По его словам, цель этого противостояния - "попробовать лишить самой основы традиций и национальной идентичности". "Мы уже очень хорошо видели на примерах регионов Донбасса, регионов, в которых людям пришлось сделать выбор 8 лет назад. Все, что они добивались – они отстаивали своё право быть русскими, они отстаивали своё право, чтобы их дети учились в школе на русском языке, чтобы читали русские книги, уважали и сохраняли традиции и культуру. А за это их начали убивать, расстреливать, бросать бомбы на детские сады и школы", - подчеркнул Кириенко.Кроме того, замруководителя администрации президента России добавил, что сейчас противостояние идёт не только в зоне СВО, а "проходит через всю жизнь" россиян и каждому предстоит сделать выбор. "Теперь за право жить в едином мире, в одном ряду в бок о бок сражаются люди с русскими, татарскими, лакскими, чеченскими, бурятскими, тувинскими, украинскими, чувашскими и многими другими фамилиями. На передовой звучат молитвы православных, мусульман, иудеев, но эти молитвы за Россию, за нашу единую родину, за нашу единую победу", - отметил Кириенко.
https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html
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херсонская область
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сергей кириенко, россия, общество, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Кириенко, Россия, Общество, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:58 25.10.2022
 
В зоне спецоперации идет сражение за русский мир, заявил Кириенко

Кириенко призвал не сомневаться, что в зоне спецоперации идет сражение за русский мир

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Против России идёт беспрецедентная война, и ни у кого не должно быть сомнений, что в Херсонской области идёт сражение за русский мир, который исторически стал родиной для сотен национальностей, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Мы должны точно понимать, что ни у кого из нас не может быть сомнений, что сегодня там на артемовском, краснолиманском, николаевском, криворожском направлении Херсонской области на поле боя идёт сражение за всех русских людей, идёт сражение за наше отечество, за наш русский мир, который исторически стал родиной для людей сотен национальностей, мир который сберёг их родные языки и приумножил их культуру, тот самый мир, который научил нас жить в добрососедству и единении", - сказал Кириенко, обращаясь участникам Всемирного русского народного собора.
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Он отметил, что собор проходит в особенных условиях. "Время поменялось совсем, мы понимаем, что сейчас другое время, мы понимаем, что против России сегодня реально идёт война, причем не только военное противостояние всего блока НАТО, но и беспрецедентная экономическая война – такого количества санкций в истории не было ни против одной страны в мире, идёт беспрецедентная информационная и психологическая война, и целью этой войны, конечно, является разрушение и суверенитета, идентичности, в идеале - расчленение страны, и мы должны понимать, что произошедшие изменения нельзя просто переждать, нельзя просто отсидеться в стороне, пока все пройдёт, нормализуется", - заявил Кириенко.
По его словам, цель этого противостояния - "попробовать лишить самой основы традиций и национальной идентичности". "Мы уже очень хорошо видели на примерах регионов Донбасса, регионов, в которых людям пришлось сделать выбор 8 лет назад. Все, что они добивались – они отстаивали своё право быть русскими, они отстаивали своё право, чтобы их дети учились в школе на русском языке, чтобы читали русские книги, уважали и сохраняли традиции и культуру. А за это их начали убивать, расстреливать, бросать бомбы на детские сады и школы", - подчеркнул Кириенко.
Кроме того, замруководителя администрации президента России добавил, что сейчас противостояние идёт не только в зоне СВО, а "проходит через всю жизнь" россиян и каждому предстоит сделать выбор. "Теперь за право жить в едином мире, в одном ряду в бок о бок сражаются люди с русскими, татарскими, лакскими, чеченскими, бурятскими, тувинскими, украинскими, чувашскими и многими другими фамилиями. На передовой звучат молитвы православных, мусульман, иудеев, но эти молитвы за Россию, за нашу единую родину, за нашу единую победу", - отметил Кириенко.
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 15:49Специальная военная операция на Украине
Россия возвращает на Украину и в Донбасс единый русский мир, заявил Турчак
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей КириенкоРоссияОбществоХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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