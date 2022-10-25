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Умер второй член семьи, которую обстреляла украинская ДРГ под Херсоном - РИА Новости, 25.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/obstrel-1826577876.html
Умер второй член семьи, которую обстреляла украинская ДРГ под Херсоном
Умер второй член семьи, которую обстреляла украинская ДРГ под Херсоном - РИА Новости, 25.10.2022
Умер второй член семьи, которую обстреляла украинская ДРГ под Херсоном
Отец семейства, обстрелянного украинскими диверсантами в Херсонской области, скончался от ран в больнице, сын погиб на месте, дочь в тяжелом состоянии в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:24
2022-10-25T12:46
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
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ХЕРСОН, 25 окт - РИА Новости. Отец семейства, обстрелянного украинскими диверсантами в Херсонской области, скончался от ран в больнице, сын погиб на месте, дочь в тяжелом состоянии в больнице, сообщило министерство здравоохранения области.Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла в понедельник вечером гражданский автомобиль в Херсонской области: один пассажир погиб, два получили ранения, сообщал минздрав. По уточненным данным ведомства, на месте погиб сын, папа с дочерью получили огнестрельные ранения и были госпитализированы."Несмотря на все усилия врачей, к несчастью, мужчина скончался. Девочка находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - приводит слова министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева пресс-служба в официальном Telegram-канале ведомства.
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происшествия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область
12:24 25.10.2022 (обновлено: 12:46 25.10.2022)
 
Умер второй член семьи, которую обстреляла украинская ДРГ под Херсоном

Херсонский Минздрав сообщил о смерти отца семьи, машину которой обстреляла украинская ДРГ

© РИА НовостиРабота хирургов
Работа хирургов - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости
Работа хирургов. Архивное фото
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ХЕРСОН, 25 окт - РИА Новости. Отец семейства, обстрелянного украинскими диверсантами в Херсонской области, скончался от ран в больнице, сын погиб на месте, дочь в тяжелом состоянии в больнице, сообщило министерство здравоохранения области.
Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла в понедельник вечером гражданский автомобиль в Херсонской области: один пассажир погиб, два получили ранения, сообщал минздрав. По уточненным данным ведомства, на месте погиб сын, папа с дочерью получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.
"Несмотря на все усилия врачей, к несчастью, мужчина скончался. Девочка находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - приводит слова министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева пресс-служба в официальном Telegram-канале ведомства.
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