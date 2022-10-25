https://ria.ru/20221025/obstrel-1826577876.html

Умер второй член семьи, которую обстреляла украинская ДРГ под Херсоном

Умер второй член семьи, которую обстреляла украинская ДРГ под Херсоном - РИА Новости, 25.10.2022

Умер второй член семьи, которую обстреляла украинская ДРГ под Херсоном

Отец семейства, обстрелянного украинскими диверсантами в Херсонской области, скончался от ран в больнице, сын погиб на месте, дочь в тяжелом состоянии в... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:24

2022-10-25T12:24

2022-10-25T12:46

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

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ХЕРСОН, 25 окт - РИА Новости. Отец семейства, обстрелянного украинскими диверсантами в Херсонской области, скончался от ран в больнице, сын погиб на месте, дочь в тяжелом состоянии в больнице, сообщило министерство здравоохранения области.Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла в понедельник вечером гражданский автомобиль в Херсонской области: один пассажир погиб, два получили ранения, сообщал минздрав. По уточненным данным ведомства, на месте погиб сын, папа с дочерью получили огнестрельные ранения и были госпитализированы."Несмотря на все усилия врачей, к несчастью, мужчина скончался. Девочка находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - приводит слова министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева пресс-служба в официальном Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область