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Украинские диверсанты обстреляли машину с мирными жителями под Херсоном

Украинские диверсанты обстреляли машину с мирными жителями под Херсоном - РИА Новости, 24.10.2022

Украинские диверсанты обстреляли машину с мирными жителями под Херсоном

Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла гражданский автомобиль в Херсонской области, один пассажир погиб, сообщил Минздрав региона в Telegram. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T20:54

2022-10-24T20:54

2022-10-24T21:18

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 24 окт — РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла гражданский автомобиль в Херсонской области, один пассажир погиб, сообщил Минздрав региона в Telegram.Раненых отвезли в одну из больниц региона. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.

https://ria.ru/20221024/obstrely-1826161296.html

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херсонская область , в мире, украина, вооруженные силы украины