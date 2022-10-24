20:54 24.10.2022 (обновлено: 21:18 24.10.2022)
Украинские диверсанты обстреляли машину с мирными жителями под Херсоном
В Херсонской области при украинском обстреле гражданского автомобиля погиб человек
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ХЕРСОН, 24 окт — РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла гражданский автомобиль в Херсонской области, один пассажир погиб, сообщил Минздрав региона в Telegram.
"Сегодня вечером киевский режим совершил очередной террористический акт в Херсонской области: украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими. В результате один человек погиб, два получили огнестрельные ранения", — говорится в публикации.
Раненых отвезли в одну из больниц региона. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.