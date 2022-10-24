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Украинские диверсанты обстреляли машину с мирными жителями под Херсоном - РИА Новости, 24.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/diversanty-1826389255.html
Украинские диверсанты обстреляли машину с мирными жителями под Херсоном
Украинские диверсанты обстреляли машину с мирными жителями под Херсоном - РИА Новости, 24.10.2022
Украинские диверсанты обстреляли машину с мирными жителями под Херсоном
Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла гражданский автомобиль в Херсонской области, один пассажир погиб, сообщил Минздрав региона в Telegram. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T20:54
2022-10-24T21:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 24 окт — РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла гражданский автомобиль в Херсонской области, один пассажир погиб, сообщил Минздрав региона в Telegram.Раненых отвезли в одну из больниц региона. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.
https://ria.ru/20221024/obstrely-1826161296.html
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херсонская область , в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
20:54 24.10.2022 (обновлено: 21:18 24.10.2022)
 
Украинские диверсанты обстреляли машину с мирными жителями под Херсоном

В Херсонской области при украинском обстреле гражданского автомобиля погиб человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ХЕРСОН, 24 окт — РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа обстреляла гражданский автомобиль в Херсонской области, один пассажир погиб, сообщил Минздрав региона в Telegram.

"Сегодня вечером киевский режим совершил очередной террористический акт в Херсонской области: украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими. В результате один человек погиб, два получили огнестрельные ранения", — говорится в публикации.

Раненых отвезли в одну из больниц региона. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября заключил договоры с главами этих регионов, позже он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие территорий в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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