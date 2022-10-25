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Премьер Британии Сунак выразил надежду, что сможет встретиться с Зеленским
Премьер Британии Сунак выразил надежду, что сможет встретиться с Зеленским - РИА Новости, 26.10.2022
Премьер Британии Сунак выразил надежду, что сможет встретиться с Зеленским
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил надежду, что сможет скоро лично встретиться с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-25T23:53
2022-10-25T23:53
2022-10-26T00:13
в мире
риши сунак
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил надежду, что сможет скоро лично встретиться с Владимиром Зеленским.Ранее Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с Сунаком и пригласил его на Украину. Новый британский премьер, в свою очередь, заявил, что Зеленский и украинский народ могут рассчитывать на поддержку со стороны Лондона.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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в мире, риши сунак, владимир зеленский, великобритания, украина
В мире, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина
23:53 25.10.2022 (обновлено: 00:13 26.10.2022)
Премьер Британии Сунак выразил надежду, что сможет встретиться с Зеленским
Премьер Британии Сунак выразил надежду, что сможет скоро лично встретиться с Зеленским