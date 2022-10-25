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Власти подсчитали расходы приезжающих в Москву туристов - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221025/moskva-1826478477.html
Власти подсчитали расходы приезжающих в Москву туристов
Власти подсчитали расходы приезжающих в Москву туристов - РИА Новости, 25.10.2022
Власти подсчитали расходы приезжающих в Москву туристов
Летом туристы тратили в Москве в среднем 10 тысяч рублей в день, сообщают на портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:54
2022-10-25T12:58
туризм
новости - туризм
наталья сергунина
москва
туристы
туризм
россия
расходы
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Летом туристы тратили в Москве в среднем 10 тысяч рублей в день, сообщают на портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что в целом за шесть месяцев туротрасль принесла в городской бюджет 50,2 миллиарда рублей. Обороты столичных отелей и агентств за январь-июнь выросли на 50 процентов и достигли 44,7 миллиарда рублей.Кроме того, в столицу стали чаще приезжать туристы в возрасте 55 лет и старше. Во время своего путешествия они предпочитали останавливаться в гостиницах, уточняют в пресс-службе. Увеличение числа таких отдыхающих этим летом составило 26 процентов по сравнению с весенними месяцами, и 41 процент — с прошлым летом.Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что летом в столице побывали 6,2 миллиона туристов. Причем 90 процентов из них — соотечественники. В общей сложности гости города потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 миллиарда рублей.
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новости - туризм, наталья сергунина, москва, туристы, туризм, россия, расходы, деньги
Туризм, Новости - Туризм, Наталья Сергунина, Москва, туристы, Туризм, Россия, Расходы, Деньги
12:54 25.10.2022 (обновлено: 12:58 25.10.2022)
 
Власти подсчитали расходы приезжающих в Москву туристов

Пресс-служба мэра: летом туристы тратили в Москве около десяти тысяч рублей в день

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСмотровая площадка на Воробьевых горах в Москве
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Летом туристы тратили в Москве в среднем 10 тысяч рублей в день, сообщают на портале мэра и правительства столицы.
"Больше всего денег во время поездок тратили путешественники в возрасте от 30 до 49 лет — 55 процентов. Основные расходы во время пребывания в Москве пришлись на шопинг и питание", — рассказывают в пресс-службе.
Отмечается, что в целом за шесть месяцев туротрасль принесла в городской бюджет 50,2 миллиарда рублей. Обороты столичных отелей и агентств за январь-июнь выросли на 50 процентов и достигли 44,7 миллиарда рублей.
Кроме того, в столицу стали чаще приезжать туристы в возрасте 55 лет и старше. Во время своего путешествия они предпочитали останавливаться в гостиницах, уточняют в пресс-службе. Увеличение числа таких отдыхающих этим летом составило 26 процентов по сравнению с весенними месяцами, и 41 процент — с прошлым летом.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что летом в столице побывали 6,2 миллиона туристов. Причем 90 процентов из них — соотечественники. В общей сложности гости города потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 миллиарда рублей.
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