https://ria.ru/20221025/moskva-1826478477.html

Власти подсчитали расходы приезжающих в Москву туристов

Власти подсчитали расходы приезжающих в Москву туристов - РИА Новости, 25.10.2022

Власти подсчитали расходы приезжающих в Москву туристов

Летом туристы тратили в Москве в среднем 10 тысяч рублей в день, сообщают на портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:54

2022-10-25T12:54

2022-10-25T12:58

туризм

новости - туризм

наталья сергунина

москва

туристы

туризм

россия

расходы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759742299_0:37:3528:2021_1920x0_80_0_0_535e9efa23697c159af82a7fa04bdd1b.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Летом туристы тратили в Москве в среднем 10 тысяч рублей в день, сообщают на портале мэра и правительства столицы.Отмечается, что в целом за шесть месяцев туротрасль принесла в городской бюджет 50,2 миллиарда рублей. Обороты столичных отелей и агентств за январь-июнь выросли на 50 процентов и достигли 44,7 миллиарда рублей.Кроме того, в столицу стали чаще приезжать туристы в возрасте 55 лет и старше. Во время своего путешествия они предпочитали останавливаться в гостиницах, уточняют в пресс-службе. Увеличение числа таких отдыхающих этим летом составило 26 процентов по сравнению с весенними месяцами, и 41 процент — с прошлым летом.Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что летом в столице побывали 6,2 миллиона туристов. Причем 90 процентов из них — соотечественники. В общей сложности гости города потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221025/turopotok-1826444480.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, наталья сергунина, москва, туристы, туризм, россия, расходы, деньги