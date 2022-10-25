12:54 25.10.2022 (обновлено: 12:58 25.10.2022)
Власти подсчитали расходы приезжающих в Москву туристов
Пресс-служба мэра: летом туристы тратили в Москве около десяти тысяч рублей в день
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Летом туристы тратили в Москве в среднем 10 тысяч рублей в день, сообщают на портале мэра и правительства столицы.
"Больше всего денег во время поездок тратили путешественники в возрасте от 30 до 49 лет — 55 процентов. Основные расходы во время пребывания в Москве пришлись на шопинг и питание", — рассказывают в пресс-службе.
Отмечается, что в целом за шесть месяцев туротрасль принесла в городской бюджет 50,2 миллиарда рублей. Обороты столичных отелей и агентств за январь-июнь выросли на 50 процентов и достигли 44,7 миллиарда рублей.
Кроме того, в столицу стали чаще приезжать туристы в возрасте 55 лет и старше. Во время своего путешествия они предпочитали останавливаться в гостиницах, уточняют в пресс-службе. Увеличение числа таких отдыхающих этим летом составило 26 процентов по сравнению с весенними месяцами, и 41 процент — с прошлым летом.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что летом в столице побывали 6,2 миллиона туристов. Причем 90 процентов из них — соотечественники. В общей сложности гости города потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 миллиарда рублей.