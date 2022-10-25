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Мордонт стала лидером палаты общин Великобритании - РИА Новости, 25.10.2022
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Мордонт стала лидером палаты общин Великобритании
Мордонт стала лидером палаты общин Великобритании - РИА Новости, 25.10.2022
Мордонт стала лидером палаты общин Великобритании
Пенни Мордонт, выдвигавшая свою кандидатуру на пост премьера Британии, вновь назначена на должность лидера палаты общин, сообщает офис премьер-министра. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:28
2022-10-25T19:51
пенни мордонт
отставка трасс с поста премьера британии
в мире
авто
риши сунак
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пенни Мордонт, выдвигавшая свою кандидатуру на пост премьера Британии, вновь назначена на должность лидера палаты общин, сообщает офис премьер-министра.На высший пост свои кандидатуры ранее официально выдвинули Мордонт и экс-глава минфина Риши Сунак, которые уже участвовали в гонке за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Бориса Джонсона. Однако перед окончанием официального периода выдвижения кандидатур Мордонт заявила, что выходит из гонки, и выразила поддержку своему оппоненту."Пенни Мордонт была переназначена лордом-председателем совета и лидером палаты общин", - говорится в сообщении в Twitter офиса премьер-министра Британии.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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пенни мордонт, отставка трасс с поста премьера британии, в мире, авто, риши сунак, лиз трасс, великобритания
Пенни Мордонт, Отставка Трасс с поста премьера Британии, В мире, Авто, Риши Сунак, Лиз Трасс, Великобритания
19:28 25.10.2022 (обновлено: 19:51 25.10.2022)
 
Мордонт стала лидером палаты общин Великобритании

Мордонт, выдвигавшая кандидатуру на пост премьера Британии, стала лидером палаты общин

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПенни Мордонт
Пенни Мордонт - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Пенни Мордонт. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пенни Мордонт, выдвигавшая свою кандидатуру на пост премьера Британии, вновь назначена на должность лидера палаты общин, сообщает офис премьер-министра.
На высший пост свои кандидатуры ранее официально выдвинули Мордонт и экс-глава минфина Риши Сунак, которые уже участвовали в гонке за кресло премьера вместе с Лиз Трасс после отставки Бориса Джонсона. Однако перед окончанием официального периода выдвижения кандидатур Мордонт заявила, что выходит из гонки, и выразила поддержку своему оппоненту.
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"Пенни Мордонт была переназначена лордом-председателем совета и лидером палаты общин", - говорится в сообщении в Twitter офиса премьер-министра Британии.
В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.
Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
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