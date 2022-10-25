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Глава МАГАТЭ поблагодарил США за усилия по созданию защитной зоны у ЗАЭС - РИА Новости, 25.10.2022
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Глава МАГАТЭ поблагодарил США за усилия по созданию защитной зоны у ЗАЭС
Глава МАГАТЭ поблагодарил США за усилия по созданию защитной зоны у ЗАЭС - РИА Новости, 25.10.2022
Глава МАГАТЭ поблагодарил США за усилия по созданию защитной зоны у ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил ему, что эксперты организации на этой неделе РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T02:25
2022-10-25T02:25
в мире
рафаэль гросси
энтони блинкен
сша
украина
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил ему, что эксперты организации на этой неделе посетят Украину, а также поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку усилий организации по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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в мире, рафаэль гросси, энтони блинкен, сша, украина, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Энтони Блинкен, США, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
02:25 25.10.2022
 
Глава МАГАТЭ поблагодарил США за усилия по созданию защитной зоны у ЗАЭС

Глава МАГАТЭ поблагодарил Блинкена за содействие по созданию зоны безопасности у ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории ЗАЭС
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории ЗАЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил ему, что эксперты организации на этой неделе посетят Украину, а также поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку усилий организации по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.
"Обстоятельная встреча с госсекретарем Блинкеном сегодня в Вашингтоне. Я подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ по вопросам гарантий посетят Украину на этой неделе, и поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции", - написал Гросси в Twitter, прикрепив фото с госсекретарем США.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Последствия обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 10:18
Москва обсудит с МАГАТЭ параметры защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
 
В миреРафаэль ГроссиЭнтони БлинкенСШАУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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