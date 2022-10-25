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Глава Минфина Британии Хант сохранил свой пост в офисе Сунака

Глава Минфина Британии Хант сохранил свой пост в офисе Сунака - РИА Новости, 25.10.2022

Глава Минфина Британии Хант сохранил свой пост в офисе Сунака

Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант сохранил свой пост в офисе нового премьер-министра Риши Сунака, сообщает офис премьера. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:48

2022-10-25T17:48

2022-10-25T18:00

в мире

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант сохранил свой пост в офисе нового премьер-министра Риши Сунака, сообщает офис премьера.Четырнадцатого октября экс-глава британского МИД Джереми Хант был назначен новым главой минфина Великобритании после того, как Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, подал в отставку по просьбе Лиз Трасс."Член парламента Джереми Хант вновь назначен канцлером казначейства", - говорится в сообщении офиса в Twitter.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должности нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221025/baklend-1826719096.html

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