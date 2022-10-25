https://ria.ru/20221025/khant-1826721672.html
Глава Минфина Британии Хант сохранил свой пост в офисе Сунака
Глава Минфина Британии Хант сохранил свой пост в офисе Сунака - РИА Новости, 25.10.2022
Глава Минфина Британии Хант сохранил свой пост в офисе Сунака
Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант сохранил свой пост в офисе нового премьер-министра Риши Сунака, сообщает офис премьера. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:48
2022-10-25T17:48
2022-10-25T18:00
в мире
джереми хант
авто
лиз трасс
риши сунак
великобритания
министерство финансов великобритании
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824601152_263:121:2975:1646_1920x0_80_0_0_fc8c4e393bc9e68325073cd8911394ac.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант сохранил свой пост в офисе нового премьер-министра Риши Сунака, сообщает офис премьера.Четырнадцатого октября экс-глава британского МИД Джереми Хант был назначен новым главой минфина Великобритании после того, как Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, подал в отставку по просьбе Лиз Трасс."Член парламента Джереми Хант вновь назначен канцлером казначейства", - говорится в сообщении офиса в Twitter.Ранее король Британии Карл III утвердил Сунака в должности нового премьер-министра и поручил ему сформировать правительство.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
https://ria.ru/20221025/baklend-1826719096.html
https://ria.ru/20221025/dolzhnost-1826700880.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824601152_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_0fd4bec5afd495c1cca980526b32e226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джереми хант, авто, лиз трасс, риши сунак, великобритания, министерство финансов великобритании, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Джереми Хант, Авто, Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания, Министерство финансов Великобритании, Отставка Трасс с поста премьера Британии
17:48 25.10.2022 (обновлено: 18:00 25.10.2022)
Глава Минфина Британии Хант сохранил свой пост в офисе Сунака
Глава Минфина Британии Джереми Хант сохранил свой пост в офисе премьера Сунака