Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221025/katastrofa-1826486221.html
Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы
Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы - РИА Новости, 25.10.2022
Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы
Мир стоит сегодня перед лицом глобальной ядерной катастрофы, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме XXIV Всемирного... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:06
2022-10-25T12:06
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736846755_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_fa56a3fc3fec5d15684e2e1956ef37a0.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мир стоит сегодня перед лицом глобальной ядерной катастрофы, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС)."С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем. Ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы, эти слова звучат с особой напряженностью", - сказал патриарх Кирилл.ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью – заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. ВРНС возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20221023/konflikt-1826048747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736846755_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_524622263300546f44a442875b0f1f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Русская православная церковь
12:06 25.10.2022
 
Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы

Патриарх Кирилл: мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мир стоит сегодня перед лицом глобальной ядерной катастрофы, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС).
"С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем. Ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы, эти слова звучат с особой напряженностью", - сказал патриарх Кирилл.
ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью – заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. ВРНС возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 13:47Религия
Россия не по своей воле вступила в конфликт на Украине, заявил патриарх
 
РелигияРелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала