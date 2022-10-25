https://ria.ru/20221025/katastrofa-1826486221.html

Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы

Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы - РИА Новости, 25.10.2022

Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы

Мир стоит сегодня перед лицом глобальной ядерной катастрофы, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме XXIV Всемирного... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:06

2022-10-25T12:06

2022-10-25T12:06

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мир стоит сегодня перед лицом глобальной ядерной катастрофы, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС)."С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем. Ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы, эти слова звучат с особой напряженностью", - сказал патриарх Кирилл.ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью – заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. ВРНС возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://ria.ru/20221023/konflikt-1826048747.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь