Патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы
Патриарх Кирилл: мир сегодня находится перед лицом глобальной ядерной катастрофы
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мир стоит сегодня перед лицом глобальной ядерной катастрофы, заявил во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора (ВРНС).
"С сожалением приходится признать, что в XXI веке человечество не обнаруживает особой готовности к следованию по пути жизни, предложенному Создателем. Ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы, эти слова звучат с особой напряженностью", - сказал патриарх Кирилл.
ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью – заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. ВРНС возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.