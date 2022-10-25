https://ria.ru/20221025/kartymir-1826607269.html

Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир"

Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 25.10.2022

Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир"

Государственный "Айыл-банк" в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте учреждения. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:33

2022-10-25T13:33

2022-10-25T13:33

туризм

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платежная система "мир"

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БИШКЕК, 25 окт — РИА Новости. Государственный "Айыл-банк" в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте учреждения."Айыл Банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает обслуживание карт "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы) и денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК (Национальная система платежных карт — ред.), — уточняется в релизе.О приостановке обслуживания российского пластика уже заявили пять киргизских коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон" и "Банк Азии".Ранее ЦБ страны сообщал, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".

https://ria.ru/20221024/kartymir-1826268079.html

киргизия

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Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

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