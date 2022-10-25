https://ria.ru/20221025/kartymir-1826607269.html
Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир"
Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 25.10.2022
Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир"
Государственный "Айыл-банк" в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте учреждения. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:33
2022-10-25T13:33
2022-10-25T13:33
туризм
киргизия
карта "мир"
банковские карты
новости - туризм
туризм
платежная система "мир"
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БИШКЕК, 25 окт — РИА Новости. Государственный "Айыл-банк" в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте учреждения."Айыл Банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает обслуживание карт "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы) и денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК (Национальная система платежных карт — ред.), — уточняется в релизе.О приостановке обслуживания российского пластика уже заявили пять киргизских коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон" и "Банк Азии".Ранее ЦБ страны сообщал, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".
https://ria.ru/20221024/kartymir-1826268079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Киргизия, Карта "Мир", Банковские карты, Новости - Туризм, Туризм, Платежная система "Мир"
Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир"
Государственный "Айыл-банк" в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"