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Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 25.10.2022
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Туризм
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Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир"
Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир" - РИА Новости, 25.10.2022
Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир"
Государственный "Айыл-банк" в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте учреждения. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:33
2022-10-25T13:33
туризм
киргизия
карта "мир"
банковские карты
новости - туризм
туризм
платежная система "мир"
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БИШКЕК, 25 окт — РИА Новости. Государственный "Айыл-банк" в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте учреждения."Айыл Банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает обслуживание карт "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы) и денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК (Национальная система платежных карт — ред.), — уточняется в релизе.О приостановке обслуживания российского пластика уже заявили пять киргизских коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон" и "Банк Азии".Ранее ЦБ страны сообщал, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".
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киргизия, карта "мир", банковские карты, новости - туризм, туризм, платежная система "мир"
Туризм, Киргизия, Карта "Мир", Банковские карты, Новости - Туризм, Туризм, Платежная система "Мир"
13:33 25.10.2022
 
Еще один банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир"

Государственный "Айыл-банк" в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкКарта "Мир" от банка "Сбербанк" в Казахстане
Карта Мир от банка Сбербанк в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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БИШКЕК, 25 окт — РИА Новости. Государственный "Айыл-банк" в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте учреждения.
"Айыл Банк" по техническим причинам с 25 октября 2022 года временно приостанавливает обслуживание карт "Мир" на своих периферийных устройствах (банкоматы, POS-терминалы) и денежные переводы от клиента к клиенту в рамках НСПК (Национальная система платежных карт — ред.), — уточняется в релизе.
О приостановке обслуживания российского пластика уже заявили пять киргизских коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон" и "Банк Азии".
Ранее ЦБ страны сообщал, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".
Карта Мир от банка Сбербанк у банкомата в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:06Туризм
В Малайзии могут заработать карты "Мир"
 
ТуризмКиргизияКарта "Мир"Банковские картыНовости - ТуризмТуризмПлатежная система "Мир"
 
 
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