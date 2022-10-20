https://ria.ru/20221020/mir-1825325923.html

Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 20.10.2022

Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Киргизский коммерческий банк "Кыргызстан" приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте финансового учреждения. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:19

2022-10-20T12:19

2022-10-20T12:19

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БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. Киргизский коммерческий банк "Кыргызстан" приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте финансового учреждения.Ниже приводится перечень из 21 российского банка, подпавших под зарубежные санкции и чьи карты "Мир" больше не будут обслуживаться. В их числе - Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и другие.Ранее о приостановлении обслуживания карт "Мир" сообщили еще четыре киргизских банка - "Компаньон", "Бакай-банк", "Доскредобанк" и "Банк Азии". Всего в республике 23 банка, остальные финансовые учреждения о прекращении обслуживания российских карт "Мир" пока не информировали.

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Владимир Лаврентьев

экономика, киргизия, сбербанк россии, альфа-банк, втб, карта "мир", платежная система "мир", в мире, россия, банки