Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Коммерческий банк "Кыргызстан" приостановил обслуживание российских карт "Мир"
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарты платежной системы "Мир" на фоне банкомата в Бишкеке
Карты платежной системы "Мир" на фоне банкомата в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. Киргизский коммерческий банк "Кыргызстан" приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте финансового учреждения.
"Информируем вас о том, что с 20 октября обслуживание карт "МИР" некоторых российских банков в устройствах Коммерческого банка "Кыргызстан" приостановлено", - говорится в сообщении.
Ниже приводится перечень из 21 российского банка, подпавших под зарубежные санкции и чьи карты "Мир" больше не будут обслуживаться. В их числе - Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и другие.
Ранее о приостановлении обслуживания карт "Мир" сообщили еще четыре киргизских банка - "Компаньон", "Бакай-банк", "Доскредобанк" и "Банк Азии". Всего в республике 23 банка, остальные финансовые учреждения о прекращении обслуживания российских карт "Мир" пока не информировали.
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