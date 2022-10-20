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Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 20.10.2022
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Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир" - РИА Новости, 20.10.2022
Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"
Киргизский коммерческий банк "Кыргызстан" приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте финансового учреждения. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:19
2022-10-20T12:19
экономика
киргизия
сбербанк россии
альфа-банк
втб
карта "мир"
платежная система "мир"
в мире
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БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. Киргизский коммерческий банк "Кыргызстан" приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте финансового учреждения.Ниже приводится перечень из 21 российского банка, подпавших под зарубежные санкции и чьи карты "Мир" больше не будут обслуживаться. В их числе - Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и другие.Ранее о приостановлении обслуживания карт "Мир" сообщили еще четыре киргизских банка - "Компаньон", "Бакай-банк", "Доскредобанк" и "Банк Азии". Всего в республике 23 банка, остальные финансовые учреждения о прекращении обслуживания российских карт "Мир" пока не информировали.
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экономика, киргизия, сбербанк россии, альфа-банк, втб, карта "мир", платежная система "мир", в мире, россия, банки
Экономика, Киргизия, Сбербанк России, Альфа-банк, ВТБ, Карта "Мир", Платежная система "Мир", В мире, Россия, Банки
12:19 20.10.2022
 
Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Коммерческий банк "Кыргызстан" приостановил обслуживание российских карт "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарты платежной системы "Мир" на фоне банкомата в Бишкеке
Карты платежной системы Мир на фоне банкомата в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты платежной системы "Мир" на фоне банкомата в Бишкеке. Архивное фото
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БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. Киргизский коммерческий банк "Кыргызстан" приостановил обслуживание российских карт "Мир", сообщается на официальном сайте финансового учреждения.
"Информируем вас о том, что с 20 октября обслуживание карт "МИР" некоторых российских банков в устройствах Коммерческого банка "Кыргызстан" приостановлено", - говорится в сообщении.
Ниже приводится перечень из 21 российского банка, подпавших под зарубежные санкции и чьи карты "Мир" больше не будут обслуживаться. В их числе - Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и другие.
Ранее о приостановлении обслуживания карт "Мир" сообщили еще четыре киргизских банка - "Компаньон", "Бакай-банк", "Доскредобанк" и "Банк Азии". Всего в республике 23 банка, остальные финансовые учреждения о прекращении обслуживания российских карт "Мир" пока не информировали.
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ЭкономикаКиргизияСбербанк РоссииАльфа-банкВТБКарта "Мир"Платежная система "Мир"В миреРоссияБанки
 
 
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