https://ria.ru/20221020/kirgiziya-1825346140.html

ЦБ Киргизии заявил, что не вмешивается в вопросы обслуживания карт "Мир"

ЦБ Киргизии заявил, что не вмешивается в вопросы обслуживания карт "Мир" - РИА Новости, 20.10.2022

ЦБ Киргизии заявил, что не вмешивается в вопросы обслуживания карт "Мир"

Национальный банк (центробанк) Киргизии не вмешивается в работу коммерческих банков республики в вопросе обслуживания платёжных карт "Мир", заявили РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:11

2022-10-20T13:11

2022-10-20T13:11

экономика

киргизия

национальный банк киргизии

карта "мир"

платежная система "мир"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150561/26/1505612648_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_e99084c4123d5471fdff58f6da0c4f8d.jpg

БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Киргизии не вмешивается в работу коммерческих банков республики в вопросе обслуживания платёжных карт "Мир", заявили РИА Новости в пресс-службе финансового регулятора.В Киргизии уже пять банков заявили о приостановлении обслуживания российских карт "Мир". Это банки "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон" и "Банк Азии"."Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных указанным конституционным законом и законодательством Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, коммерческие банки "как самостоятельные участники платежных систем принимают решения, с какой системой работать" и "проводят оценку рисков при работе с платежными системами"."В этой связи возможно принятие коммерческими банками определенных мер или ограничений при работе с той или иной платежной системой", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221015/sbp-1824238100.html

https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, киргизия, национальный банк киргизии, карта "мир", платежная система "мир"