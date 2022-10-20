https://ria.ru/20221020/kirgiziya-1825346140.html
ЦБ Киргизии заявил, что не вмешивается в вопросы обслуживания карт "Мир"
ЦБ Киргизии заявил, что не вмешивается в вопросы обслуживания карт "Мир" - РИА Новости, 20.10.2022
ЦБ Киргизии заявил, что не вмешивается в вопросы обслуживания карт "Мир"
Национальный банк (центробанк) Киргизии не вмешивается в работу коммерческих банков республики в вопросе обслуживания платёжных карт "Мир", заявили РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:11
2022-10-20T13:11
2022-10-20T13:11
экономика
киргизия
национальный банк киргизии
карта "мир"
платежная система "мир"
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БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Киргизии не вмешивается в работу коммерческих банков республики в вопросе обслуживания платёжных карт "Мир", заявили РИА Новости в пресс-службе финансового регулятора.В Киргизии уже пять банков заявили о приостановлении обслуживания российских карт "Мир". Это банки "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон" и "Банк Азии"."Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных указанным конституционным законом и законодательством Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, коммерческие банки "как самостоятельные участники платежных систем принимают решения, с какой системой работать" и "проводят оценку рисков при работе с платежными системами"."В этой связи возможно принятие коммерческими банками определенных мер или ограничений при работе с той или иной платежной системой", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221015/sbp-1824238100.html
https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, киргизия, национальный банк киргизии, карта "мир", платежная система "мир"
Экономика, Киргизия, Национальный банк Киргизии, Карта "Мир", Платежная система "Мир"
ЦБ Киргизии заявил, что не вмешивается в вопросы обслуживания карт "Мир"
ЦБ Киргизии не вмешивается в работу коммерческих банков в вопросе обслуживания карт "Мир"
БИШКЕК, 20 окт - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Киргизии не вмешивается в работу коммерческих банков республики в вопросе обслуживания платёжных карт "Мир", заявили РИА Новости в пресс-службе финансового регулятора.
В Киргизии уже пять банков заявили о приостановлении обслуживания российских карт "Мир". Это банки "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон" и "Банк Азии".
"Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных Национальному банку, за исключением случаев, предусмотренных указанным конституционным законом и законодательством Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, коммерческие банки "как самостоятельные участники платежных систем принимают решения, с какой системой работать" и "проводят оценку рисков при работе с платежными системами".
"В этой связи возможно принятие коммерческими банками определенных мер или ограничений при работе с той или иной платежной системой", - уточнили в пресс-службе.