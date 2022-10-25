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Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер - РИА Новости, 25.10.2022
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Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер - РИА Новости, 25.10.2022
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Бывший глава Пентагона Эштон Картер скончался в возрасте 68 лет, сообщила его семья. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:25
2022-10-25T16:50
в мире
эштон картер
сша
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Бывший глава Пентагона Эштон Картер скончался в возрасте 68 лет, сообщила его семья.Картер был министром обороны США при президенте Бараке Обаме."С глубокой скорбью семья бывшего министра обороны Эштона Б. Картера сообщает, что министр Картер ушел из жизни в понедельник вечером в Бостоне после скоропостижного сердечного приступа в возрасте 68 лет", - цитируют американские СМИ пресс-релиз семьи.Картер занимал различные высокие должности в Пентагоне и возглавил военное ведомство в 2015-2017 годах. После отставки он занимался научной и академической деятельностью.
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в мире, эштон картер, сша, министерство обороны сша
В мире, Эштон Картер, США, Министерство обороны США
16:25 25.10.2022 (обновлено: 16:50 25.10.2022)
 
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер

Бывший министр обороны США Эштон Картер скоропостижно умер в Бостоне на 69-м году жизни

© AP Photo / Alex BrandonЭштон Картер
Эштон Картер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Эштон Картер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Бывший глава Пентагона Эштон Картер скончался в возрасте 68 лет, сообщила его семья.
Картер был министром обороны США при президенте Бараке Обаме.
"С глубокой скорбью семья бывшего министра обороны Эштона Б. Картера сообщает, что министр Картер ушел из жизни в понедельник вечером в Бостоне после скоропостижного сердечного приступа в возрасте 68 лет", - цитируют американские СМИ пресс-релиз семьи.
Картер занимал различные высокие должности в Пентагоне и возглавил военное ведомство в 2015-2017 годах. После отставки он занимался научной и академической деятельностью.
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