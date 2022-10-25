https://ria.ru/20221025/karter-1826679919.html
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер - РИА Новости, 25.10.2022
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Бывший глава Пентагона Эштон Картер скончался в возрасте 68 лет, сообщила его семья. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:25
2022-10-25T16:25
2022-10-25T16:50
в мире
эштон картер
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/39/1477923946_0:183:5184:3099_1920x0_80_0_0_2eb3213c5e969b33e634518317f17b65.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Бывший глава Пентагона Эштон Картер скончался в возрасте 68 лет, сообщила его семья.Картер был министром обороны США при президенте Бараке Обаме."С глубокой скорбью семья бывшего министра обороны Эштона Б. Картера сообщает, что министр Картер ушел из жизни в понедельник вечером в Бостоне после скоропостижного сердечного приступа в возрасте 68 лет", - цитируют американские СМИ пресс-релиз семьи.Картер занимал различные высокие должности в Пентагоне и возглавил военное ведомство в 2015-2017 годах. После отставки он занимался научной и академической деятельностью.
https://ria.ru/20221024/konflikt-1826245923.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/39/1477923946_480:0:5088:3456_1920x0_80_0_0_39848c5b52e2533925de84244d9b2185.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эштон картер, сша, министерство обороны сша
В мире, Эштон Картер, США, Министерство обороны США
16:25 25.10.2022 (обновлено: 16:50 25.10.2022)
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Бывший министр обороны США Эштон Картер скоропостижно умер в Бостоне на 69-м году жизни