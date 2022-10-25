https://ria.ru/20221025/karter-1826679919.html

Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер

Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер - РИА Новости, 25.10.2022

Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер

Бывший глава Пентагона Эштон Картер скончался в возрасте 68 лет, сообщила его семья. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:25

2022-10-25T16:25

2022-10-25T16:50

в мире

эштон картер

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Бывший глава Пентагона Эштон Картер скончался в возрасте 68 лет, сообщила его семья.Картер был министром обороны США при президенте Бараке Обаме."С глубокой скорбью семья бывшего министра обороны Эштона Б. Картера сообщает, что министр Картер ушел из жизни в понедельник вечером в Бостоне после скоропостижного сердечного приступа в возрасте 68 лет", - цитируют американские СМИ пресс-релиз семьи.Картер занимал различные высокие должности в Пентагоне и возглавил военное ведомство в 2015-2017 годах. После отставки он занимался научной и академической деятельностью.

https://ria.ru/20221024/konflikt-1826245923.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эштон картер, сша, министерство обороны сша