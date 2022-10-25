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В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией - РИА Новости, 25.10.2022
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В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией
В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией - РИА Новости, 25.10.2022
В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией
В школе приамурского села Ромны произошла вспышка кишечной инфекции, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:17
2022-10-25T09:10
амурская область
происшествия
здоровье - общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт — РИА Новости. В школе приамурского села Ромны произошла вспышка кишечной инфекции, сообщает региональная прокуратура."Установлено, что с 21 по 22 октября 2022 года в образовательном учреждении зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции, большинство заболевших — дети", — говорится в сообщении. Школу перевели на дистанционный режим работы. Областная прокуратура начала проверку, по результатам которой примет меры реагирования.
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амурская область, происшествия, здоровье - общество
Амурская область, Происшествия, Здоровье - Общество
08:17 25.10.2022 (обновлено: 09:10 25.10.2022)
 
В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией

В школе села Ромны в Приамурье зарегистрировали 23 случая кишечной инфекции у детей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт — РИА Новости. В школе приамурского села Ромны произошла вспышка кишечной инфекции, сообщает региональная прокуратура.
"Установлено, что с 21 по 22 октября 2022 года в образовательном учреждении зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции, большинство заболевших — дети", — говорится в сообщении.
Школу перевели на дистанционный режим работы. Областная прокуратура начала проверку, по результатам которой примет меры реагирования.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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