https://ria.ru/20221025/infektsiya-1826426041.html
В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией
В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией - РИА Новости, 25.10.2022
В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией
В школе приамурского села Ромны произошла вспышка кишечной инфекции, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:17
2022-10-25T08:17
2022-10-25T09:10
амурская область
происшествия
здоровье - общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт — РИА Новости. В школе приамурского села Ромны произошла вспышка кишечной инфекции, сообщает региональная прокуратура."Установлено, что с 21 по 22 октября 2022 года в образовательном учреждении зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции, большинство заболевших — дети", — говорится в сообщении. Школу перевели на дистанционный режим работы. Областная прокуратура начала проверку, по результатам которой примет меры реагирования.
https://ria.ru/20221024/nozh-1826306777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, происшествия, здоровье - общество
Амурская область, Происшествия, Здоровье - Общество
08:17 25.10.2022 (обновлено: 09:10 25.10.2022)
В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией
В школе села Ромны в Приамурье зарегистрировали 23 случая кишечной инфекции у детей