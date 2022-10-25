https://ria.ru/20221025/infektsiya-1826426041.html

В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией

В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией - РИА Новости, 25.10.2022

В Приамурье в сельской школе дети массово заразились кишечной инфекцией

В школе приамурского села Ромны произошла вспышка кишечной инфекции, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:17

2022-10-25T08:17

2022-10-25T09:10

амурская область

происшествия

здоровье - общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 окт — РИА Новости. В школе приамурского села Ромны произошла вспышка кишечной инфекции, сообщает региональная прокуратура."Установлено, что с 21 по 22 октября 2022 года в образовательном учреждении зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции, большинство заболевших — дети", — говорится в сообщении. Школу перевели на дистанционный режим работы. Областная прокуратура начала проверку, по результатам которой примет меры реагирования.

https://ria.ru/20221024/nozh-1826306777.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, происшествия, здоровье - общество